Туга на Дунаву: Отац (31) се удавио док је у наручју држао кћеркицу (3)

Аутор:АТВ редакција
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Стравична трагедија догодила се на плажи на Дунаву у мађарском граду Рацкеве, гдје се тридесетједногодишњи мушкарац удавио док је у наручју држао своју трогодишњу кћеркицу.
Иако је дјевојчица у посљедњи час спасена из водене стихије, несрећном оцу, упркос лавовској борби љекара и реанимацији, није било спаса.
Драма се одиграла око 17.30 часова, када су купачи на плажи примијетили малено дијете како очајнички покушава да се одржи на површини воде. Један од присутних је одмах скочио у Дунав и успио да извуче уплашену дјевојчицу на безбједно.
Према ријечима очевидаца, трогодишња дјевојчица у тренутку несреће није имала никакав појас за пливање нити заштитне мишиће на рукама. Осим што је прогутала мању количину воде, на сву срећу прошла је без тежих физичких повреда.
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Одмах након спасавања дјетета, дигнута је узбуна и покренута опсежна потрага за њеним оцем. На лице мјеста стигли су припадници ријечне полиције и волонтери Службе за потрагу и спасавање Пештанске жупаније:
С обзиром на то да вода на том дијелу није била превише дубока, одустало се од сонара.
По налогу полиције, купачи су се ухватили за руке и формирали живи ланац у води.
Након двадесетак минута претраге, тијело мушкарца је лоцирано и извучено на обалу.
Хеликоптер слетио на плажу, али спаса није било
Убрзо је на мјесто несреће слетио и медицински хеликоптер Хитне помоћи. Љекари су на лицу мјеста успјели да реанимирају 31-годишњака и он је у критичном стању превезен у болницу, али је тамо убрзо подлегао повредама.
Мађарска полиција тренутно утврђује све околности ове језиве трагедије. За сада није покренут кривични поступак, а тачан узрок утапања још увијек није званично саопштен. Међутим, поједини мјештани и корисници друштвених мрежа сумњају да је мушкарац био под дејством алкохола, будући да су у шатору који је породица користила у кампу пронађене празне флаше пива, мада ова информација још није званично потврђена.
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Породица је иначе у камп допутовала из Будимпеште, а за сада се не зна да ли је мајка дјевојчице била присутна у моменту хорора. Малена дјевојчица је из предострожности задржана на посматрању у болници. Према црној статистици тамошње полиције, у Мађарској су у отвореним водама ове године живот изгубиле већ 34 особе, преноси Телеграф.
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