Неће бити лако: Објављена прогноза за љето и јесен

Аутор:АТВ редакција
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Љето ће у најави бити топлије од просјека, а септембар би могао да донесе јача невремена.
Најновији сезонски прогностички прорачун Европског центра за средњорочне временске прогнозе (ЕЦМВФ), израђен на основу ансамбла од 51 симулације, указује на наставак периода топлијег времена од климатолошког просјека током љета и јесени 2026. године, пише метеоролог Бојан Липовшћак за "Н1инфо.хр".
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Наглашава да сезонске прогнозе не предвиђају какво ће вријеме бити одређеног дана, већ процјењују вјероватноћу одступања температуре и количине падавина од вишегодишњег просјека, а у наставку даје очекиване временске прилике за љето и јесен на Балкану.
Модел за јул показује позитивну температурну аномалију од приближно 0,5 до 1 степен Целзијуса, уз релативно мало одступање између чланова ансамбла. То значи да постоји велика вјероватноћа да ће први дио љета бити стабилнији од просјека, уз честе периоде високог ваздушног притиска.
Такви услови повећавају изгледе за тропске ноћи, током којих минимална температура неће падати испод 20 степени Целзијуса, као и за веома топле дане са максималним дневним температурама изнад 30 степени.
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Када је ријеч о падавинама, очекује се да ће њихова количина у јулу бити око просјечних вриједности или тек незнатно испод просјека. Ипак, као и претходних година, највећи дио кише могао би да падне у краткотрајним пљусковима и грмљавинским невременима, док ће између таквих епизода преовладавати дужи сушни периоди.
Август би такође требало да буде топлији од просјека, уз нешто већу неизвјесност када је ријеч о количини падавина. Могући су и израженији топлотни таласи током продора веома топлог ваздуха из сјеверне Африке.
Према сезонском моделу, и септембар би требало да буде топлији од просјека. То повећава вјероватноћу продуженог љета, нарочито на Јадрану, гдје би температура мора могла да остане знатно изнад вишегодишњег просјека.
Прогноза количине падавина за септембар знатно је неизвјеснија и показује велико одступање прогностичких вриједности. Такав распон указује на повећану могућност продора влажнијег атлантског ваздуха и развоја израженијих циклона.
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Септембар би тако могао да донесе прва јача невремена након љетне суше, уз постепен пад температуре ваздуха, која би ипак требало да остане изнад просјека.
Према прорачунима ЕЦМВФ-а, позитиван температурни сигнал задржава се и током октобра и новембра. То значи да би јесен могла да буде топлија од просјека, али уз све чешће продоре хладнијег ваздуха са сјевера Европе.
Прогноза падавина и у том периоду показује веома велико одступање прогностичких вриједности, што метеоролошки указује на нестабилније вријеме. Могу се очекивати брзе смјене сушних и кишних периода.
Такав образац времена посљедњих година све је карактеристичнији за подручје Медитерана, хрватску обалу Јадрана и унутрашњост Балкана. Истовремено расте вјероватноћа екстремних временских догађаја, нарочито веома јаких пљускова који долазе након дужих сушних периода.
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Према сезонском моделу ЕЦМВФ-а, већи дио средње и југоисточне Европе током љета и јесени требало би да буде топлији од просјека.
Такав развој одговара тренду који се посљедњих деценија све чешће биљежи у европској клими. Пораст просјечне температуре не огледа се толико у свакодневним вриједностима колико у све већој учесталости и дужем трајању топлотних таласа, као и у израженијој промјењивости падавина.
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