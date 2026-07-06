Додик честитао репрезентацији Србије: Срце достојно шампиона

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик честитао је јуниорској кошаркашкој репрезентацији Србије на освојеној сребрној медаљи на Свјетском првенству, истакавши да су показали срце достојно великих шампиона.
"Ови момци показали су карактер, таленат и срце достојно великих шампиона. Ово сребро није само медаља. То је доказ да Србија има генерације које долазе, које знају да носе грб своје земље с поносом и које ће наставити славну традицију српске кошарке", навео је Додик.
Он је нагласио да се Република Српска радује сваком успјеху Србије, јер успјеси наше младости дају вјеру да ће српски народ и у будућности имати шампионе на које ћемо сви бити поносни.
Честитам јуниорској кошаркашкој репрезентацији Србије на освојеној сребрној медаљи на Свјетском првенству. — Милорад Додик (@MiloradDodik) July 6, 2026
Ови момци показали су карактер, таленат и срце достојно великих шампиона.
Ово сребро није само медаља. То је доказ да Србија има генерације које долазе, које знају да носе…
"А што се противника у финалу тиче - вратићете им као сениори", написао је Додик на Иксу.
Кадетска кошаркашка репрезентација Србије освојила је сребрну медаљу на Свјетском првенству у Истанбулу, пошто је синоћ у финалу изгубила од селекције САД резултатом 107:81.
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