Logo
Large banner

ЕУФА жестоко ударила на ФИФА: Прешли сте црвену линију

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 11:50

Коментари:

0
Црвени картон Балогуну
Фото: Tanjug/AP Photo/Julio Cortez

Европска фудбалска унија (УЕФА) издала је данас саопштење у којем је осудила одлуку Свјетске фудбалске федерације (ФИФА) да преиначи суспензију Американцу Фоларину Балогуну и назвала је "прелажењем црвене линије".

"Јучерашња одлука о суспензији на пробни период од годину дана спровођења аутоматске суспензије од једне утакмице након црвеног картона издатог играчу Фоларину Балогуну прешла је црвену линију", стоји на почетку саопштења УЕФА.

Јаник Синер

Тенис

Јаник Синер брутално загрмио: Оштро одговорио новинару

Бологун је у мечу против Босне и Херцеговине добио директан црвени картон, али му је ФИФА умјесто аутоматске суспензије казну промијенила у условну.

Из УЕФА додају да се фудбал, као и сваки други спорт, ослања на правила, која су основа за фер, поштено и транспарентно такмичење.

Ерлин Халанд

Фудбал

Халанд бацио Србе у транс: Открио ко му је спорстки идол

"Понекад су правила отворена за тумачење. У овом случају не. Минимална аутоматска суспензија од једне утакмице послије црвеног картона није дискрециона опција и не захтијева доношење одлуке надлежног тијела. То је принцип уграђен у прописе, који не може бити предмет изузетака, а камоли усред турнира гдје је неколико других играча било у истој ситуацији и редовно одслужило суспензију. Изражавамо своје невјеровање због такве невиђене, несхватљиве и неоправдане одлуке", додају из УЕФА.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

УЕФА

ФИФА

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

Фоларин Балогун

Фоларин Балогун црвени картон

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Норвешки голман Ерлинг Халанд (9) и голман Норвешке Ерјан Ниланд (1) славе након утакмице осмине финала Свјетског првенства у фудбалу између Бразила и Норвешке у Ист Радерфорду, Њу Џерзи, близу Њујорка, у недељу, 5. јула 2026.

Фудбал

Халанд бацио Србе у транс: Открио ко му је спорстки идол

3 ч

0
Транспарент подршке Борцу

Фудбал

Транспаренти подршке Борцу пред меч са Левским

4 ч

0
Џуд Белингам слави гол против Мексика на Свјетском првенству

Фудбал

Енглези срушили проклетство - крај за Мексико

6 ч

0
Бразилац Нејмар реагује на завршници 16. фудбалске утакмице Свјетског првенства између Бразила и Норвешке у нед‌јељу, 5. јула 2026.

Фудбал

Нејмар: Покушао сам, сада је крај

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

14

39

Добре вијести за пензионисане полицајце: Слиједи нови обрачун пензија

14

36

Кућу од 116 квадрата на три дунума земље продаје за 36.000 КМ

14

29

Град Чапљина наградио студенте са по 1.000 КМ

14

27

Завршен ремонт РиТЕ Гацко прије рока

14

26

Нестао без трага, па пронађен закопан: Отац и синови осумњичени за убиство у Србији

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Medium banner