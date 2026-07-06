ЕУФА жестоко ударила на ФИФА: Прешли сте црвену линију

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Европска фудбалска унија (УЕФА) издала је данас саопштење у којем је осудила одлуку Свјетске фудбалске федерације (ФИФА) да преиначи суспензију Американцу Фоларину Балогуну и назвала је "прелажењем црвене линије".
"Јучерашња одлука о суспензији на пробни период од годину дана спровођења аутоматске суспензије од једне утакмице након црвеног картона издатог играчу Фоларину Балогуну прешла је црвену линију", стоји на почетку саопштења УЕФА.
Тенис
Јаник Синер брутално загрмио: Оштро одговорио новинару
Бологун је у мечу против Босне и Херцеговине добио директан црвени картон, али му је ФИФА умјесто аутоматске суспензије казну промијенила у условну.
Из УЕФА додају да се фудбал, као и сваки други спорт, ослања на правила, која су основа за фер, поштено и транспарентно такмичење.
Фудбал
Халанд бацио Србе у транс: Открио ко му је спорстки идол
"Понекад су правила отворена за тумачење. У овом случају не. Минимална аутоматска суспензија од једне утакмице послије црвеног картона није дискрециона опција и не захтијева доношење одлуке надлежног тијела. То је принцип уграђен у прописе, који не може бити предмет изузетака, а камоли усред турнира гдје је неколико других играча било у истој ситуацији и редовно одслужило суспензију. Изражавамо своје невјеровање због такве невиђене, несхватљиве и неоправдане одлуке", додају из УЕФА.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
14
39
14
36
14
29
14
27
14
26
Тренутно на програму