Транспаренти подршке Борцу пред меч са Левским

Аутор:АТВ редакција
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Навијачи Фудбалског клуба Борац су бројним транспарентима позвали Бањалучане да сутра дођу на градски стадион и подрже "црвено-плаве" у мечу против бугарског шампиона ФК Левски.
"Гази Левски!", исписано је на једном од транпарената код градског моста у Обилићеву, преноси "Срна".
Ријеч је о првом мечу "Борца" у првом колу квалификација за Лигу шампиона, који ће бити одигран сутра у 20.30 часова.
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