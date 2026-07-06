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Транспаренти подршке Борцу пред меч са Левским

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 09:55

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Транспарент подршке Борцу
Фото: Срна

Навијачи Фудбалског клуба Борац су бројним транспарентима позвали Бањалучане да сутра дођу на градски стадион и подрже "црвено-плаве" у мечу против бугарског шампиона ФК Левски.

"Гази Левски!", исписано је на једном од транпарената код градског моста у Обилићеву, преноси "Срна".

Ријеч је о првом мечу "Борца" у првом колу квалификација за Лигу шампиона, који ће бити одигран сутра у 20.30 часова.

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Тагови :

ФК Борац

Борац Левски

Лига шампиона

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