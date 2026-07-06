Данас истиче рок за подношење кандидатских листи

Аутор:АТВ редакција
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Централна изборна комисија БиХ саопштила је да данас у 16.00 часова истиче рок за подношење кандидатских листи за овогодишње опште изборе у БиХ.
Након што буду извршене провјере и овјере кандидатских листи и кандидата, ЦИК ће све овјерене кандидатске листе објавити до 20. августа у дневној штампи, службеним новинама и на интернет страници.
Република Српска
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