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Данас истиче рок за подношење кандидатских листи

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 10:32

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Гласачки листић
Фото: АТВ

Централна изборна комисија БиХ саопштила је да данас у 16.00 часова истиче рок за подношење кандидатских листи за овогодишње опште изборе у БиХ.

Након што буду извршене провјере и овјере кандидатских листи и кандидата, ЦИК ће све овјерене кандидатске листе објавити до 20. августа у дневној штампи, службеним новинама и на интернет страници.

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Тагови :

ЦИК БиХ

Кандидатура

Избори 2026

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