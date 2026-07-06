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Колапс здравства у Ливну: У једном дану 31 љекар дао отказ

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 09:34

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Колапс здравства у Ливну: У једном дану 31 љекар дао отказ
Фото: Pixabay

Тридесет и један љекар Кантоналне болнице и Дома здравља у Ливну јутрос су дали отказе незадовољни односом кантоналне Владе и ресорног министарства према њиховим захтјевима за побољшање материјалних права.

Ливањски љекари незадовољни су материјалним положајем који је, како су навели, међу најлошијим у ФБиХ, преноси портал Кликс.

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Повећање плата од три одсто које је понудила Влада Ливањског кантона оцијењено је неприхватљивим. Уз ниске плате, упозорили су и на озбиљан мањак кадра због којег су приморани да раде дупло више дежурстава од законски прописаног максимума.

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Тагови :

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Ливно

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колапс

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