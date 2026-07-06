Колапс здравства у Ливну: У једном дану 31 љекар дао отказ

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Тридесет и један љекар Кантоналне болнице и Дома здравља у Ливну јутрос су дали отказе незадовољни односом кантоналне Владе и ресорног министарства према њиховим захтјевима за побољшање материјалних права.
Ливањски љекари незадовољни су материјалним положајем који је, како су навели, међу најлошијим у ФБиХ, преноси портал Кликс.
Друштво
Казне до 10.000 КМ: Колико половне робе смијете пренијети преко границе
Повећање плата од три одсто које је понудила Влада Ливањског кантона оцијењено је неприхватљивим. Уз ниске плате, упозорили су и на озбиљан мањак кадра због којег су приморани да раде дупло више дежурстава од законски прописаног максимума.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
11
50
11
44
11
43
11
39
11
39
Тренутно на програму