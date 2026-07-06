Будимо хумани: Позовите 17115 и помозите малом Тодору из Трна

Аутор:АТВ редакција
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Трогодишњи Тодор Вујин из Трна од самог рођења води лавовску и тешку животну борбу, а сви људи добре воље сада му могу помоћи позивом на хуманитарни број 17115, чиме донирају 2 КМ за његово лијечење и пријеко потребне рехабилитације.
Тодор је рођен у 25. недјељи трудноће са свега 690 грама, а првих 120 дана живота провео је на Одјељењу интензивне његе. Због екстремног прематуритета дошло је до тешког оштећења мозга, након чега му је дијагностикована церебрална парализа. Да ствар буде тежа, у трећој години живота преживио је и тежак епилептични напад, након којег му је потврђена и епилепсија, која је данас, срећом, под контролом.
Од његовог шестог мјесеца живота, храбри родитељи су започели психомоторне терапије и захтјевне рехабилитације како у Републици Српској, тако и у иностранству. Захваљујући њиховој невјероватној упорности, преданом раду стручњака и бројним третманима, Тодор данас показује огроман напредак:
Економија
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Храбри дјечак данас самостално пузи.
Успијева да се подиже уз намјештај.
Прави своје прве покрете хода уз ослонац.
Стручњаци истичу да досадашње рехабилитације дају охрабрујуће резултате и да Тодор има велики потенцијал за даљи напредак, али су за наставак овог процеса неопходне континуиране терапије које изискују огромна финансијска средства.
Породица Вујин је до сада у потпуности исцрпила све своје финансијске могућности, због чега је подршка хуманих људи у овом тренутку од непроцјењивог значаја за будућност овог малог хероја.
Помоћ Тодору можете пружити на сљедеће начине:
Позивом на хуманитарни број 17115 – донација 2 КМ (активан за све мреже у БиХ).
Уплатом на жиро рачун у домаћем платном промету:
Сваки позив и свака уплата представљају корак ближе Тодоровом сигурнијем и самосталнијем дјетињству. Покажимо још једном да заједно можемо бити ослонац онима којима је помоћ најпотребнија.
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