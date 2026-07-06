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Будимо хумани: Позовите 17115 и помозите малом Тодору из Трна

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 10:19

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Тодор Вујин из Трна
Фото: Уступљена фотографија

Трогодишњи Тодор Вујин из Трна од самог рођења води лавовску и тешку животну борбу, а сви људи добре воље сада му могу помоћи позивом на хуманитарни број 17115, чиме донирају 2 КМ за његово лијечење и пријеко потребне рехабилитације.

Тодор је рођен у 25. недјељи трудноће са свега 690 грама, а првих 120 дана живота провео је на Одјељењу интензивне његе. Због екстремног прематуритета дошло је до тешког оштећења мозга, након чега му је дијагностикована церебрална парализа. Да ствар буде тежа, у трећој години живота преживио је и тежак епилептични напад, након којег му је потврђена и епилепсија, која је данас, срећом, под контролом.

Досадашње терапије дају наду

Од његовог шестог мјесеца живота, храбри родитељи су започели психомоторне терапије и захтјевне рехабилитације како у Републици Српској, тако и у иностранству. Захваљујући њиховој невјероватној упорности, преданом раду стручњака и бројним третманима, Тодор данас показује огроман напредак:

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Храбри дјечак данас самостално пузи.

Успијева да се подиже уз намјештај.

Прави своје прве покрете хода уз ослонац.

Стручњаци истичу да досадашње рехабилитације дају охрабрујуће резултате и да Тодор има велики потенцијал за даљи напредак, али су за наставак овог процеса неопходне континуиране терапије које изискују огромна финансијска средства.

Породица исцрпила све ресурсе – Покренимо хуманост!

Породица Вујин је до сада у потпуности исцрпила све своје финансијске могућности, због чега је подршка хуманих људи у овом тренутку од непроцјењивог значаја за будућност овог малог хероја.

Помоћ Тодору можете пружити на сљедеће начине:

Позивом на хуманитарни број 17115 – донација 2 КМ (активан за све мреже у БиХ).

Уплатом на жиро рачун у домаћем платном промету:

  • Број рачуна: 552000209328582
  • Банка: Адико банка
  • Прималац: Хуманитарно удружење „Мали Анђео“, Новака Пивашевића бб, 78000 Бања Лука
  • Сврха уплате: За Тодора
  • Уплате из иностранства (Девизни рачун):
  • IBAN: BA395520002062114139
  • SWIFT: HAABBA2B
  • Сврха уплате: За Тодора

Сваки позив и свака уплата представљају корак ближе Тодоровом сигурнијем и самосталнијем дјетињству. Покажимо још једном да заједно можемо бити ослонац онима којима је помоћ најпотребнија.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Хуманитарна акција

Тодор Вујин

Лакташи

апел за помоћ

Република Српска

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