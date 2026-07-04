Мислили сте да вам технологија квари само вид? Телефон вас трајно деформише

Аутор:АТВ редакција
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Када бринемо о ефектима које вријеме проведено испред екрана може имати на нас, склони смо да се фокусирамо на ум.
Али недавно сам погледао доље и примијетио малу жуљевиту избочину на малом прсту. Налази се тачно на мјесту гдје држим телефон. То ме је навело на размишљање: шта мој телефон ради остатку мог тијела?
Позвао сам стручњаке да сазнам. Одговор - можда сте ово и предвидјели - није нимало охрабрујући.
Најновија научна истраживања указују на то да ваш телефон и његови дигитални сарадници могу мијењати облик вашег врата, оштетити ваш вид, утицати на ваше моторичке способности и смањити снагу мишића. Људи су чак забринути да наши животи вођени технологијом узрокују више бора, а неки од ових физичких проблема могли би заузврат довести до когнитивног пада или других озбиљнијих обољења.
Срећом, ако не желите да технологија уништи ваше тијело, постоји неколико ствари које можете учинити поводом тога.
Ако ово читате на телефону, вјероватно нагињете главу да бисте погледали доље. Овај „положај главе нагнуте унапријед“ може да изврши притисак на врат и до невјероватних 27 килограма. Временом то може оштетити дискове у кичми, дегенерисати зглобове и мишиће, па чак и смањити капацитет плућа. Ова појава већ има и свој званични надимак: „технолошки врат“. Такође, она може трајно промијенити изглед вашег тијела.
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Посебне вјежбе могу помоћи у рјешавању овог проблема, али постоје и једноставније промјене које можете почети примјењивати одмах: подигните телефон више. Поставите екран у висини очију, идеално на удаљености дужине руке од лица. Неки стручњаци кажу да паузе испред екрана могу драматично помоћи. Покушајте да правите паузу од 20 минута сваких пола сата.
Недавно се појавила нова забринутост – да ли константно гледање у телефон изазива боре на врату? Стручњаци објашњавају да понављајући стрес заиста изазива боре, тако да би нагињање напријед и стално савијање врата могло бити озбиљан проблем. Ипак, савјетује се да не насједате на специјалне креме за „технолошки врат“ које се продају на мрежи.
Међутим, постоје и други проблеми са кожом о којима треба бринути, посебно за љубитеље паметних сатова који их никада не скидају. Тамно и влажно окружење испод вашег сата је одлично за развој гљивица, тако да можете добити иритацију или чак екцем. Пошто ово оштећује кожну баријеру, то може довести и до преосјетљивости на материјале у самим уређајима, укључујући никл, гуму, латекс и акрилате.
Рјешење је једноставно: чешће скидајте паметни сат и перите кожу.
Стопе кратковидости нагло расту већ деценијама, а лако је окривити технологију. Ипак, истраживања показују да веза између кратковидости и самог гледања у екран изблиза није тако директна како се мислило.
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Студије су откриле нешто друго: вријеме проведено напољу има кључни заштитни ефекат. Јака свјетлост споља стимулише ослобађање допамина из мрежњаче, што позитивно утиче на развој очију. Пошто нас технологија затвара у куће, уређаји имају индиректан, али веома негативан утицај на наше очи.
Рјешење је једноставно - морате проводити више времена напољу.
Снага стиска се све више препознаје као кључни показатељ вашег цјелокупног здравља. Једна шокантна студија је открила да јачина стиска боље предвиђа рану смрт чак и од крвног притиска. Пад ове снаге је уочљив у многим земљама, посебно међу млађим људима.
Прелазак на сједећи рад заснован на рачунарима драматично доприноси смањењу физичке кондиције, што директно утиче на снагу шаке. Требало би да будете у стању да стиснете тениску лоптицу што јаче можете и да је задржите 15 до 30 секунди. Ако не можете, вријеме је за посебне вјежбе за зглобове и одлазак у теретану како бисте побољшали општу кондицију.
Изгледа да технологија значајно утиче на моторичке вјештине, које повезују ум и тијело ради прецизних покрета. Она вас можда чини бољим у кликању и превлачењу прстом по екрану, али када се погледа шири развој фине моторике, докази указују на изразито негативан ефекат.
Истраживања показују јасну везу између више времена проведеног испред екрана и лошијих моторичких способности, што доводи до слабијег когнитивног развоја.
Друштво
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Савјет стручњака је да свјесно уводите практичне активности у свакодневни живот. Дуготрајни практични задаци попут припреме оброка, обраде дрвета, свирања неког инструмента или чак обичног писања руком на папиру могу спасити ствар. Чак и ако су ефекти суптилни на индивидуалном нивоу, кроз генерације говоримо о потенцијалном заглупљивању друштва и немогућности размишљања у стварности, јер су руке централна тачка контакта коју имамо са свијетом, преноси Би-би-си.
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Ауто-мото
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Наука и технологија
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Тенис
2 ч0
Република Српска
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Здравље
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Здравље
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Здравље
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Здравље
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