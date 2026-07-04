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Возаче збуниле нове таблице: Смије ли се с њима улазити у БиХ

Аутор:

АТВ редакција
04.07.2026 17:05

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Градишка граница
Фото: AMSRS

Све већи број грађана који купују возила у Њемачкој и увозе их у Босну и Херцеговину поставља исто питање – је ли дозвољен улазак у БиХ с новим WW, односно извозним привременим регистарским таблицама.

Према важећим правилима, улазак у Босну и Херцеговину с тим регистарским таблицама могућ је под условом да су важеће, да је возило уредно одјављено ради извоза те да постоји потпуна пратећа документација.

То укључује купопродајни уговор или рачун, саобраћајну дозволу и осигурање које вриједи током периода важења привремених регистарских таблица.

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Њемачке извозне регистарске таблице намијењене су управо за превоз возила из Њемачке у другу државу и омогућавају законито учествовање у саобраћају до одредишта, односно земље у којој ће возило бити регистровано.

Приликом уласка у Босну и Херцеговину возило се пријављује надлежним царинским тијелима ако се увози ради регистрације. Након тога издаје се провозна царинска пријава, а власник је обвезан у прописаном року завршити све законске поступке, укључујући царињење, хомологацију и регистрацију возила, пише "ГП Маљевац".

Када је ријеч о осигурању, возила с њемачким регистарским ознакама, укључујући извозне WW регистарске плочице, у правилу су обухваћена системом међународног осигурања, због чега најчешће није потребна посебна зелена карта, под условом да је полиса осигурања важећа.

Ипак, стручњаци упозоравају да је прије поласка потребно провјерити рок важења регистарских таблица и осигурања јер након њиховог истека возило више не смије учествовати у саобраћају.

Најчешћи проблеми на граници

У пракси грађани свакодневно улазе у БиХ с извозним регистарским таблицама из Њемачке, а евентуални проблеми на граничним прелазима настају углавном када документација није потпуна или када су регистарске таблице и осигурање истекли.

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У супротном, улазак у БиХ и увоз возила пролазе без већих потешкоћа, уз поштовање уобичајених царинских процедура.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Регистарске таблице

WW таблице

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