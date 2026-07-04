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Туга: Преминуо познати спортиста

Аутор:

АТВ редакција
04.07.2026 16:49

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Ружа
Фото: pexels/Karin S

Љубитеље зимских спортова у Пољској данас је погодила веома тужна вијест.

Некадашњи репрезентативац Пољске, Гжегож Мијетуш преминуо је у 33. години живота, пренијели су тамошњи медији.

Вијест о смрти некадашњег скакача објавила је "Газета Краковска", а околности његове смрти за сада нису познате.

Мијетуш је рођен у фебруару 1993. године у Закопанама, а током каријере наступао је за клубове Старт Крокијев и АЗС Закопане. Његов највећи успјех било је освајање бронзане медаље на Свјетском јуниорском првенству у екипној конкуренцији.

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Био је млађи брат Кшиштофа Мијетуша, такође некадашњег пољског скакача. Иза себе је оставио двојицу синова, Клеменса и Францишека.

Од пољског ски скакача опростили су се многобројни познати скијаши из Пољске, као и клубови за које је наступао током своје каријере.

(Телеграф)

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Тагови :

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трагедија

Пољска

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