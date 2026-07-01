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Преминуо двоструки олимпијски шампион

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 11:43

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Преминуо двоструки олимпијски шампион
Фото: Pixabay

Двоструки олимпијски шампион у умјетничком клизању, Артур Дмитријев, преминуо је у 59. години живота од посљедица срчаног удара.

Чувени ас остао је упамћен као јединствена фигура у историји овог спорта и једини клизач који је успио да освоји олимпијско злато са двије различите партнерке.

- Са дубоком тугом обавјештавамо јавност о смрти двоструког олимпијског шампиона, двоструког светског првака и троструког европског шампиона у умјетничком клизању у конкуренцији спортских парова, Артура Валеријевича Дмитријева - саопштила је Руска федерација умјетничког клизања.

Како је за РТ потврдила легендарна тренерка Тамара Москвина, Дмитријев је прошлог уторка, 23. јуна, доживио срчани удар током тренинг кампа у Орјолу. Он је хитно пребачен у Москву, гдје је подвргнут операцији, након чега су га љекари ставили у индуковану кому. Нажалост, велико срце славног шампиона није издржало...

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Славни клизач преминуо је у 58. години живота, а његова спортска биографија исписана је златним словима.

Свој први олимпијски трон покорио је 1992. године у француском Албервилу, када је до најсјајнијег одличја стигао у пару са Наталијом Мишкутенок. Исти тандем је двије године касније, на Зимским олимпијским играма у Лилехамеру, потврдио свјетску класу освајањем сребрне медаље.

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Тагови :

олимпијац

срчани удар

Артур Дмитријев

Умјетничко клизање

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