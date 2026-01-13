Logo
Олимпијац погинуо након што га је затрпала лавина

Курир

13.01.2026

Олимпијац погинуо након што га је затрпала лавина

Прослављени швајцарски сноубордер Уели Кестенхолц преминуо је у 50. години живота, пошто га је затрпала лавина током боравка у планинама, саопштио је Швајцарски скијашки савез.

Кестенхолц је заувијек уписан у историју зимских спортова као освајач бронзане медаље на првом олимпијском такмичењу у сноубордингу.

Електро-Бијељина

Градови и општине

Великим залагањем радници "Електро-Бијељине" ТЈ Зворник санирају квар на далеководу

Кестенхолц је треће мјесто освојио у дисциплини велеслалом на Зимским олимпијским играма 1998. године у Нагану, када је сноубординг први пут уврштен у званични олимпијски програм. То такмичење остало је упамћено и по великој контроверзи, пошто је Канађанину Росу Ребаглијатију накнадно одузета златна медаља због позитивног теста на канабис, али му је она касније враћена.

Током богате каријере, Кестенхолц је још два пута наступао на Зимским олимпијским играма, а посебно се истакао на X-Гамес такмичењима, гдје је био двоструки шампион у сноубоард кросу. Након олимпијске сцене, наставио је каријеру у свијету професионалних екстремних спортова и остао активан у планинама, које су обиљежиле његов живот

Beba

Свијет

Беба преминула два дана након рођења: Родитељи криве љекаре за пропуст

Иако је хитно пребачен у болницу, љекари нису успјели да му спасу живот. Вијест о његовој смрти дубоко је потресла спортску јавност, а бројни спортисти и љубитељи зимских спортова опраштају се од човјека који је био пионир сноубординга и симбол једне цијеле ере.

