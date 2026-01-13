Олимпијац погинуо након што га је затрпала лавина

Извор:
Курир
13.01.2026
16:54

Прослављени швајцарски сноубордер Уели Кестенхолц преминуо је у 50. години живота, пошто га је затрпала лавина током боравка у планинама, саопштио је Швајцарски скијашки савез.
Кестенхолц је заувијек уписан у историју зимских спортова као освајач бронзане медаље на првом олимпијском такмичењу у сноубордингу.
Кестенхолц је треће мјесто освојио у дисциплини велеслалом на Зимским олимпијским играма 1998. године у Нагану, када је сноубординг први пут уврштен у званични олимпијски програм. То такмичење остало је упамћено и по великој контроверзи, пошто је Канађанину Росу Ребаглијатију накнадно одузета златна медаља због позитивног теста на канабис, али му је она касније враћена.
Током богате каријере, Кестенхолц је још два пута наступао на Зимским олимпијским играма, а посебно се истакао на X-Гамес такмичењима, гдје је био двоструки шампион у сноубоард кросу. Након олимпијске сцене, наставио је каријеру у свијету професионалних екстремних спортова и остао активан у планинама, које су обиљежиле његов живот
Иако је хитно пребачен у болницу, љекари нису успјели да му спасу живот. Вијест о његовој смрти дубоко је потресла спортску јавност, а бројни спортисти и љубитељи зимских спортова опраштају се од човјека који је био пионир сноубординга и симбол једне цијеле ере.
