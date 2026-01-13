Logo
Сијарто: Да је Мађарска трошила новац на Украјину, не би јој остало за развој земље

Извор:

Спутник Србија

13.01.2026

14:58

Сијарто: Да је Мађарска трошила новац на Украјину, не би јој остало за развој земље
Фото: АТВ

Када би Мађарска трошила новац на Украјину, не би јој остало новца за развој сопствене земље, изјавио је мађарски министар спољних послова и трговине Петер Сијарто.

„Ниво економског развоја у источној Мађарској достигао је ниво западног дијела земље. Желио бих да истакнем да, да смо у посљедњих годину-двије потрошили новац мађарског народа на развој Украјине и/или финансирање рата, развој источног дијела земље био би немогућ“, рекао је Сијарто на церемонији отварања индустријског парка у источномађарском граду Њиређхази.

Према његовим ријечима, задатак отклањања разлике у економском развоју између западних и источних региона Мађарске успешно је обављен, упркос санкцијама, јер се мађарска влада није придржавала стратегије Брисела и милитаризовала економију.

Мађарски премијер Виктор Орбан раније је изјавио да новац Мађара треба да иде на развој земље, а не у позлаћена купатила украјинских олигарха.

(спутник србија)

Тагови:

Петер Сијарто

Мађарска

Украјина

razvoj

Виктор Орбан

