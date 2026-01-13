Влада Српске: 147,7 милиона КМ за приоритетне пројекте у 2026. години

У Буџету Републике Српске за 2026. годину у оквиру ''Остале буџетске потрошње'' на позицији ''Јавне инвестиције'' планирана су средства у укупном износу од 147.740.700,00 КМ. Приоритетни пројекти за финансирање из дијела наведених буџетских средстава у 2026. години су:

1) "Реализација капиталних и инфраструктурних пројеката на подручју града Лакташи" - носилац пројекта Град Лакташи, у износу од 11.100.000,00 КМ;

2) "Подршка у финансирању инфраструктурних пројеката на подручју града Зворник" - носилац пројекта Град Зворник, у износу од 13.000.000,00 КМ;

3) "Подршка у финансирању инфраструктурних и капиталних пројеката на подручју општине Братунац“" - носилац пројекта Општина Братунац, у износу од 6.000.000,00 КМ;

4) "Подршка у финансирању пројеката на подручју града Добој" - носилац пројекта Град Добој, у износу од 17.000.000,00 КМ;

5) "Изградња објекта Полицијске станице Србац"- носилац пројекта Министарство унутрашњих послова Републике Српске, у износу од 1.500.000,00 КМ;

6) "Рехабилитација магистралног пута првог реда М-I 102 Србац - Разбој и регионалног пута РII 2505, дионица Разбој - Лакташи" - носилац пројекта Јавно предузеће Путеви Републике Српске у износу од 15.213.193,60 КМ;

Усвајањем ове одлуке у Буџету Републике Српске за 2026. годину у оквиру "Остале буџетске потрошње" на позицији "Јавне инвестиције" остаће на располагању 83.927.506,40 КМ.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о потреби за ангажовањем и финансирањем лица за подршку ученицима са сметњама у развоју, у календарској 2026. години.

Задужују се Министарство просвјете и културе и Министарство финансија да обезбиједе средства на потрошачкој јединици Основне школе на буџетској ставци Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа, за период јануар‐децембар 2026. године у износу од 5.607.950,70 КМ, за финансирање асистената за ученике са сметњама у развоју.

Задужује се Министарство просвјете и културе да у сарадњи са надлежним институцијама до почетка школске 2026/2027. године изврши детаљну анализу ефеката ангажовања асистената за ученике са сметњама у развоју у основним школама и школама за дјецу са сметњама у развоју, те да у складу са добијеним резултатима анализе изврши измјену законских и подзаконских аката који уређују ову област.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на План утрошка средстава буџетском кориснику Основне школе за период 1.1 – 31.12.2025. године, у укупном износу од 355.404,54 КМ и то са позиције:

Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката у износу од 90.372,00 КМ и Издаци за набавку постројења и опреме у износу од 265.032,54 КМ.

Када је ријеч о издацима за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда средства се расподјељују на сљедећи начин: ОШ "Стефан Душанић" Теслић, санација крова – 60.372,00 KM и ОШ "Петар Мећава" Костајница, санација школе - 30.000,00 KM.

Издаци за набавку постројења и опреме у износу односе се на: ОШ "Бранислав Нушић", Бањалука - набавка котла - 69.468,75 КМ, ОШ "Вук Караџић", Нови Град - набавка котла - 65.250,00 КМ, ОШ „Георгиос А. Папандреу“, Александровац - набавка котла - 51.008,58 КМ, ОШ "Јосиф Панчић", Оштра Лука, Козице – 43.305,21 КМ и ОШ "Алекса Шантић", Угљевик – набавка котла – 36.000,00 КМ.

Влада је донијела Одлуку о давању сагласности на План утрошка средстава Министарству породице, омладине и спорта за период 1.1 – 31.12.2025. године, у укупном износу од 400.000,00 КМ, за субвенцију каматне стопе за стамбено кредитирање младих и младих брачних парова.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о одобравању средстава ЈУ Пољопривредна и медицинска школа Бијељина, у износу од 49.300,00 КМ, на име остваривања права на подстицајна средства за унапређење експериментално-едукативних и развојних центара у пољопривреди.

ЈУ Пољопривредна и медицинска школа Бијељина, посједује Школску економију на којој ученици пољопривредне струке обављају практичну наставу. Економија посједује фарму говеда од 30 грла, гдје се обавља практична настава за ветеринарске техничаре од прве до треће године.

Ученици активно учествују у свим сегментима пољопривредне и сточарске производње, муже крава, његе и исхране стоке, те на тај начин, кроз практичан рад стичу потребна знања из разних области пољопривредне производње.Овај практични образовни процес служи и за обезбјеђивање довољних количина квалитетне сточне хране и сијена за исхрану крава.

Међутим, прикључне машине, које су тренутно у употреби, су старе и у веома лошем стању, а употреба постојеће пресе за сијено захтијева ангажовање додатне радне снаге за утовар и складиштење бала сијена, што додатно поскупљује производњу.

- Набавком сило комбајна и дрљаче омогућило би унапређење производног процеса и прилику да се ученици упознају са радом савременије механизације у пољопривредној производњи - саопштено је из Владе Српске.

Набавком наведене механизације остварили би се вишеструки позитивни ефекти у раду ЈУ Пољопривредна и медицинска школа Бијељина.