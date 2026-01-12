Церићеве изјаве скандалозне и позивају на рат

Аутор:Бранка Дакић
Позив на оснивање такозване босанске православне цркве подсјећа на најмрачније странице историје овог простора, реакција је из Српске православне цркве. Црквено уређење не може бити предмет политичких иницијатива, а оваква изјава призива на рат у БиХ, упозоравају из Српске православне цркве.
„Зато смо се ми огласили јуче на изјаве господина Церића о оснивању босанске православне цркве, од тога нема ништа. Ако ће сви муслимани прећи у православље, онда можемо разговарати о томе“, истакао је Његово преосвештенство епископ бихаћко-петровачки Сергије.
Скандал, који доказује да је у Сарајеву велики број оних који размишљају исто као и 1992. године и да је идеја о уништавању српског народа на овом просторима и даље жива – овако Дарко Ђого, декан Православног богословског факултета оцјењује идеју бившег поглавара исламске вјерске заједнице Мустафе Церића о формирању такозване босанске православне цркве. Не може, каже, нико у Сарајеву српском народу говорити шта ће радити и како ће мислити.
„Тај злодух је потпуно идентичан са изјавом Анте Павелића приликом оснивања такозване хрватске православне цркве. То је покушај да с еу пројектима неких нових држава и нових нација направи нека марионетска црква, која би у потпуности била пслушна налозима политичког Сарајева“, рекао је декан Православног богословског факултета „Свети Василије Острошки“ Фоча Драго Ђого.
Ова идеја неодољиво подсјећа на усташки захтјев из Другог свјетског рата, јер су и они имали сличну намјеру, али од Церића нас ништа не може изненадити, каже Милорад Додик.
„Церић је рекао да Срби, ако им се не свиђа Босна какву они желе, да могу да оду у Србију и да на опанцима понесу само земље што им се закачи. На опанцима се мало качи земље, али на ципелама се качи много више, тако да кад ми повучемо, ми ћемо повући 49 посто и отићи из те Босне. Ако је то њихова логика, онда је наша ово“, казао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Из Српске православне цркве позвали су Исламску вјерску заједницу у БиХ да се огради од иступа бившег реиса Мустафе Церића. Упозоравају и да ће оваквим опасним изјавама Босну уништити они који се у њу највише и куну.
