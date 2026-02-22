Logo
Окупило се око 450 ловаца, одстријељено пет шакала и три лисице

Извор:

СРНА

22.02.2026

15:15

Окупило се око 450 ловаца, одстријељено пет шакала и три лисице
Фото: Срна

У лову на подручју Станара, у којем је учествовало око 450 ловаца, одстријељено је осам предатора - пет шакала и три лисице.

Борис Стевановић, предсједник Ловачког удружења "Срндаћ" које је организовало лов, рекао је Срни да је да у данашњој редовној активности сузбијања шакала није било инцидената.

Он је навео да је на четвртом по реду организованом лову на шакала учеснике пратило лијепо вријеме, које је више погодовало овом предатору.

Секретар Ловачког савеза Републике Српске Живојин Лазић рекао је да је шакал инвазивна врста предатора чији је број сваке године све већи, због чега је у Српској правно незаштићен и може се ловити током цијеле године.

"Веома тешко их је држати на неком умјереном броју, а све већа штета у ловишту један је од разлога организовања оваквих манифестација", навео је Лазић.

Он је рекао да ресорно министарство и Ловачки савез Републике Српске на годишњем нивоу обезбјеђују и до 1,5 милиона КМ за унапређење рада ловачких удружења и очување биодиверзитета, те природне равнотеже дивљачи у ловиштима.

Након лова, који је трајао до 13.30 часова, организовано је дружење за учеснике уз томболу.

Током прошлогодишње шакалијаде одстријељено је 17 предатора, и то 11 шакала, четири лисице и двије дивље мачке.

