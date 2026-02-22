Мрачна прича из школе: Директор хипнотисао ученике, три тинејџера преминула

22.02.2026
У прољеће 2011. године троје ученика из истог малог града на Флориди преминуло је у кратком временском периоду - а све троје је претходно било подвргнуто хипнози коју је спроводио њихов директор, др Џорџ Кени.
Тадашњи директор средње школе „Норт Порт“ хипнотисао је више од 70 људи, укључујући бројне ученике, иако никада није био лиценцирани хипнотерапеут. Поједини ученици тврдили су да им је помогао да побољшају спортске и школске резултате, што је касније обрађено у документарној серији из 2023. године „True Crime Story: Look Into My Eyes“.
Ученици Маркус Фримен, Весли Мекинли и Британи Палумбо — сви који су имали приватне сесије хипнозе са Кенијем — преминули су у размаку од неколико седмица, пренио је магазин People.
Иако је Кени годинама негирао да је хипноза имала негативне посљедице, родитељи тинејџера тврдили су да је ученицима показивао како да уђу у транс у којем нису могли разумјети посљедице својих поступака.
Догађаји су поново доспјели у фокус јавности кроз епизоду документарне серије ID „The Curious Case Of…“, премијерно приказану 16. фебруара.
Кени је у документарцу испричао да се за хипнозу заинтересовао још као тинејџер. Инспирацију је додатно добио након конференције на којој је хипнотизер наступао пред више од 2.000 ученика.
Крајем 2009. године похађао је петодневни курс Националног удружења хипнозе у „Omni Hypnosis Center“, али никада није добио званичну лиценцу.
Убрзо је почео да демонстрира хипнозу на часовима, школским догађајима и у оквиру JROTC програма, а касније је ученицима нудио и приватне сесије за смањење анксиозности, бољу концентрацију и спортске резултате.
Према извјештајима, Кени је хипнотисао најмање 75 особа, укључујући ученике, наставнике и родитеље. Признао је да никада није провјеравао медицинску или психолошку историју ученика прије сесија.
Неки ученици касније су тврдили да су имали негативне посљедице - губитак сјећања, конфузију и дуготрајне проблеме са концентрацијом. Поједини су описивали осјећај страха и нелагоде током боравка у његовом присуству.
Фудбалер Маркус Фримен (16) погинуо је 15. марта 2011. године након саобраћајне несреће. Његови пријатељи тврдили су да је редовно одлазио на хипнозу како би игнорисао бол током утакмица.
Само неколико седмица касније, 8. априла, живот је изгубио и Весли Мекинли (16), талентовани музичар који се припремао за аудицију на Џулијарду. Његова мајка изјавила је да се након сесија понашао необично и дезоријентисано.
Трећа трагедија догодила се 4. маја 2011. године, када је Британи Палумбо (17), која је хипнозу користила како би смањила анксиозност пред SAT тестове, пронађена мртва у породичној кући.
Након смрти ученице, Кени је стављен на плаћено административно одсуство. Школски одбор округа Сарасота покренуо је истрагу, а здравствене власти Флориде утврдиле су да је прекршио закон практикујући терапијску хипнозу без лиценце.
Кени се изјаснио да није крив, али је 2012. године поднио оставку како би избјегао затворску казну. Осуђен је на условну казну и друштвено користан рад, након чега се одселио са Флориде.
Родитељи троје ученика поднијели су тужбу против школског одбора, тврдећи да је хипноза допринијела трагедијама и да је школа морала раније реаговати.
У октобру 2015. године постигнута је нагодба, према којој је свака породица добила максималну одштету од 200.000 долара.
Случај др Џорџа Кенија и данас изазива подијељена мишљења - док га неки бивши ученици сматрају особом која им је помогла, други га виде као човјека чије су методе оставиле тешке посљедице.
