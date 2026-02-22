Хаос у САД: Зимска олуја каква није виђена годинама долази, издато упозорење за 35 милиона људи!

Извор:
Танјуг
22.02.2026
16:16
Упозорење на вејавицу издато је за 35 милиона људи на источној обали Сједињених Америчких Држава пред очекивану зимску олују која ће донијети обилан снијег и јак ветар, пренио је данас ЦБС њуз.
Упозорења на мећаву објављена су за Њујорк, Њу Џерзи и приобалне заједнице дуж источне обале, пошто олуја која би требало да стигне данас прети да изазове хаос почетком седмице.
Метеоролог Коди Снел упозорио је да олуја ове магнитуде, у овом веома насељеном региону САД, није виђена више година.
Њујорк би могао бити посебно погођен, јер је ово први пут за девет година да је издато упозорење на мећаву за тај град.
Метеоролози предвиђају да би на подручју града могло да падне од 30 до 45 центиметара снијега.
Градоначелник Зохран Мамдани позвао је Њујорчане да остану у кућама и не крећу на пут током трајања олује.
Током претходне олује, у Њујорку је погинуло 19 људи, а хладни талас трајао је више од три недјеље.
Њујорк је припремио више од 700 возила за расипање соли и преко 2.000 камиона за смеће претворио у чистаче снијега.
Мамдани је на конференцији за новинаре такође понудио да ангажује становнике да чисте тротоаре.
Гувернерка Њујорка Кети Хочул прогласила је јуче ванредно стање и активирала око 100 припадника Националне гарде.
Гувернер Њу Џерзија Мики Шерил такође је прогласио ванредно стање од недјеље у подне, рекавши да очекује тешке услове широм.
Национална метеоролошка служба такође је издала упозорење на вејавицу за делове јужне Нове Енглеске, прво у последње четири године.
ЦБС је пренио да се предвиђа да ће олуја погодити Бостон и околна подручја од недјеље увече до понедјељка поподне.
Метеоролошка служба је саопштила да је могуће да падне 30 до 60 центиметара снијега у многим областима, док је издала упозорења на мећаву за Њујорк, Лонг Ајленд, јужни Конектикат и приобалне заједнице у Њу Џерзију и Делаверу.
Како се наводи, укупне сњежне падавине од 15 до 46 центиметара могуће су на сјевероистоку САД, док се мање количине снежних падавина очекују у средњоатлантском подручју.
Поплаве су такође могуће у дијеловима Њујорка и Њу Џерзија, саопштила је метеоролошка служба.
Авио компанија Делта је јуче објавила да је отказала летове за недељу и понедељак на аеродромима Ла Гвардија и Џеј Еф Кеј у Њујорку, као и у Бостону.
Према подацима сајта ФлигхтАwаре, за данас је отказано укупно више од 2.700 летова, а вец́ина је требало да стигне за, или полети из Њујорка.
Како се наводи, Делта је отказала 303 лета, ЏетБлу 426 летова, а Америкен Ерлајнс је отказао 333 лета.
За понедјељак је отказано више од 3.000 летова, првенствено на аеродромима у Њујорку и Бостону.Компанија ЏетБлу је навела да је отказала укупно око 1.200 летова који су били заказани између недјеље поподне и уторка, а очекује се још отказивања.
