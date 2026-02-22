Logo
Мјере предострожности: Хамнеи именовао четири нивоа насљеђивања у случају атентата

Извор:

РТ Балкан

22.02.2026

15:46

На овој фотографији коју је објавила званична веб страница канцеларије иранског врховног вође, врховни вођа ајатолах Али Хамнеи говори на састанку у Техерану, Иран, у суботу, 3. јануара 2026. године.
Фото: Office of the Iranian Supreme Leader

Врховни ирански вођа ајатолах Али Хамнеи наложио је највишем званичнику националне безбједности Алију Лариџанију и неколицини других блиских сарадника да осигурају да та земља преживи не само америчке и израелске бомбе, већ и било какав атентат на њега и највише руководство, и именовао је четири нивоа насљеђивања, изјавили су високи ирански званичници.

Конзервативни аналитичар Насер Имани, који је близак иранској влади, рекао је у телефонском интервјуу за "Њујорк тајмс" из Техерана да Хамнеи има дуг и близак однос са Лариџанијем, и да му се врховни вођа обратио у овом времену акутне војне и безбједносне кризе.

"Врховни вођа у потпуности вјерује Лариџанију, он вјерује да је Лариџани човјек за овај осјетљив тренутак због свог политичког искуства, оштрог ума и знања. Он се ослања на њега за извјештаје о ситуацији и прагматичне савјете. Лариџанијева улога биће веома изражена током рата", рекао је Имани.

Према ријечима шест високих званичника и припадника Корпуса исламске револуционарне гарде, Хамнеи је именовао четири нивоа насљеђивања за сваку од војних командних и владиних улога које лично именује. Такође је свима на руководећим позицијама рекао да именују до четири замјене и делегирао је одговорности уском кругу повјерљивих особа, да доносе одлуке у случају да се комуникација са њим прекине или да буде убијен.

"Хамнеи се суочава са стварношћу која је пред њим. Он очекује да буде мученик и мисли да је ово његов систем и насљеђе, и да ће стајати до краја. Он распоређује моћ и припрема државу за следећу велику ствар, и сукцесију и рат, свјестан да сукцесија може доћи као посљедица рата", рекао је Вали Наср, стручњак за Иран и његову шиитску теократију у Школи за напредне међународне студије Џонс Хопкинс.

Иран дјелује на основу претпоставке да су војни удари Сједињених Америчких Држава неизбјежни и непосредни, чак и док обе стране настављају дипломатску ангажованост и преговоре о нуклеарном споразуму, рекло је шест званичника и три припадника ИРГЦ.

Они су навели да је Иран ставио све своје оружане снаге у највиши степен приправности и да се спрема за жесток отпор. У случају рата, јединице специјалних полицијских снага, обавјештајни агенти и батаљони милиције Басиџ у цивилу, подружнице ИРГЦ, биће распоређени на улице већих градова, рекла су три припадника ИРГЦ и два висока званичника.

