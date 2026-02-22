Logo
Осетковски у Партизану – потписао нови уговор

22.02.2026

16:36

Фото: Tanjug / AP / DEJAN ŽIVANČEVIĆ

Дилан Осетковски је поново играч Партизана и сада има нови уговор.

Несвакидашња ситуација америчког кошаркаша Дилана Осетковског и Партизана поново је у центру пажње.

Осетковски је у периоду играња за Уникаху пао на допинг тесту због недозвољених супстанци (марихуана) и недавно је тај случај поново активиран па је Дилан суспендован.

Огласио се и његов агент Миодраг Ражнатовић који је "гасио пожар" и навео да је случај завршен и да је суспензија укинута, али су се из шпанске анти-допинг агенције поново јавили и демантовали његове тврдње.

Како пише Моцартспорт, све се завршило најбоље могуће по Партизан:

"Како незванично сазнаје Моцартспорт, суспензија због кршења антидопинг правила у потпуности је укинута, па се крилни центар враћа у тим Ђоана Пењароје и наставља сезону у црно-бијелом дресу. Уз то, према информацијама нашег портала, потписан је и нови уговор", навели су у тексту.

Потом кажу:

"Очекује се да Дилан Осетковски буде у саставу већ за гостовање Фенербахчеу у Истанбулу 25. фебруара јер се поново прикључио тренинзима екипе која се вратила послије неуспјешног наступа на Купу Радивоја Кораћа у Нишу. Американац је прије суспензије почео да улази у праву форму и пружа најбоље партије од доласка у Партизан. Након периода у којем је имао ограничену минутажу код Жељка Обрадовића, доласком Ђоана Пењароје добио је јаснију улогу и више простора на паркету.

Додатни разлог за оптимизам у Хумској је и повратак Карлика Џонса, који се опоравио од повреде и тако додатно ојачао ротацију пред кључне мечеве у Евролиги. Управо због његове ситуације, Партизан је одлучио да реализује трансфер Камерона Пејна у НБА лигу, посао вриједан чак 1.750.000 долара"

Дилан Осетковски

КК Партизан

