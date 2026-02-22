Logo
АТВ на “вјечитом дербију”: Црвена звезда дочекује Партизан

Аутор:

Никола Лучић

22.02.2026

16:03

Рајко Митић-стадион
Фудбалери Црвене звезде и Партизана од 17 часова одмјериће снаге у 178. “вјечитом дербију”, а на стадиону “Рајко Митић” је и екипа АТВ-а.

Осмоструки узастопни шампион пред меч 24. кола Суперлиге Србије има бод више од највећег ривала. Иако су јесењи дио сезоне завршили на другом мјесту, “црвено-бијели” од повратка Дејана Станковића веома брзо почели су да пружају партије које су их красиле претходних сезона.

Фудбал

Све спремно за дерби: Познати састави Црвене звезде и Партизана

Звезда није изгубила од Партизана на домаћем терену од 2017. године и то јој, уз изузетан квалитет доноси улогу фаворита.

Партизан, с друге стране има прилику да евентуалним тријумфом поново преузме лидерску позицију на табели. Говорило се у минулом периоду о будућности тренера Ненада Стојаковића кога очекује први дерби на клупи клуба из "Хумске", те би евентуална побједа могла значајно да промијени његов статус.

Утакмицу која почиње у 17 часова суди Павле Илић.

