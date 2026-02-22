АТВ на “вјечитом дербију”: Црвена звезда дочекује Партизан

Аутор:Никола Лучић
22.02.2026
16:03
Коментари:0
Фудбалери Црвене звезде и Партизана од 17 часова одмјериће снаге у 178. “вјечитом дербију”, а на стадиону “Рајко Митић” је и екипа АТВ-а.
Осмоструки узастопни шампион пред меч 24. кола Суперлиге Србије има бод више од највећег ривала. Иако су јесењи дио сезоне завршили на другом мјесту, “црвено-бијели” од повратка Дејана Станковића веома брзо почели су да пружају партије које су их красиле претходних сезона.
Фудбал
Све спремно за дерби: Познати састави Црвене звезде и Партизана
Звезда није изгубила од Партизана на домаћем терену од 2017. године и то јој, уз изузетан квалитет доноси улогу фаворита.
Партизан, с друге стране има прилику да евентуалним тријумфом поново преузме лидерску позицију на табели. Говорило се у минулом периоду о будућности тренера Ненада Стојаковића кога очекује први дерби на клупи клуба из "Хумске", те би евентуална побједа могла значајно да промијени његов статус.
Утакмицу која почиње у 17 часова суди Павле Илић.
