Све спремно за дерби: Познати састави Црвене звезде и Партизана

Фото: Tanjug / AP

Фудбал АТВ на “вјечитом дербију”: Црвена звезда дочекује Партизан

Црвена звезда и Партизан боре се за прво место на табели.

Објављени су састави!

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Матеус – Сеол, Вељковић, Ераковић, Тикнизјан – Крунић, Елшник – Овусу, Костов, Катаи – Арнаутовић.

ПАРТИЗАН: Милошевић – Милић, Митровић, Симић - Рогановић, Здјелар, Драгојевић, Петровић - Вукотић, Сек - А.Костић.