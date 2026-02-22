Logo
Све спремно за дерби: Познати састави Црвене звезде и Партизана

Фото: Tanjug / AP

Фудбалери Црвене звезде дочекују Партизан од 17.00 у 178. „вечитом дербију“ на стадиону „Рајко Митић".

Рајко Митић-стадион

Фудбал

АТВ на “вјечитом дербију”: Црвена звезда дочекује Партизан

Црвена звезда и Партизан боре се за прво место на табели.

Објављени су састави!

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Матеус – Сеол, Вељковић, Ераковић, Тикнизјан – Крунић, Елшник – Овусу, Костов, Катаи – Арнаутовић.

ПАРТИЗАН: Милошевић – Милић, Митровић, Симић - Рогановић, Здјелар, Драгојевић, Петровић - Вукотић, Сек - А.Костић.

