ФСС активирао бомбу: Матераци у репрезентацији Србије!

Ђанфилипо Матераци, талентовани крилни нападач омладинске школе римског Лација, добио је позив селектора кадетске репрезентације Србије Игора Матића за пријатељску утакмицу против Словеније.
Иза тог позива стоји прича о породици, идентитету и снажној вези са земљом која је одувек имала посебно мјесто у њиховом дому.
Његова мајка Маура, рођена у Београду, говорила је за званични сајт Фудбалског савеза Србије о емоцијама, породици и сну који се претворио у стварност.
„Сви смо били пресрећни. Ја сам рођена у Београду, мама ми је из Србије, тата Италијан. Много смо везани за Србију, без обзира што се моја земља рођења звала Југославија. Србију носим у срцу. Старији син Ђеремија говори српски, млађи за сада разумије, али не говори добро. Сигурна сам да ће брзо савладати језик. Нажалост, бака више није жива, а она је са њима највише разговарала на српском.“
Контакт са Фудбалским савезом Србије услиједио је посредством бившег репрезентативца Србије.
„Контактирао нас је Никола Лазетић, који је велики дио каријере провео у Италији. Питао нас је да ли би Ђанфилипу било драго да заигра у дресу Србије. Била сам толико узбуђена. Одговорила сам без размишљања да би то за нашег сина и нашу породицу било испуњење сна. Знали смо да га у посљедње вријеме прате и људи из италијанског савеза, али је Србија била бржа.
"Да будем искрена, то је био највећи сан његове прабаке. Звала се Бисерка Никчевић. Три године већ није са нама и могу да замислим колико би била срећна да види свог праунука у дресу Србије. Полудјела би од среће и поноса.“
Србија је у њиховом дому одувијек била присутна.
„Док је бака била жива, често смо долазили у Београд. Дјечаци су обожавали њене сарме. За нас је Србија као Италија. Живимо овдје, али смо стално у контакту са пријатељима из Србије. Ја лично, имам много пријатељица у Београду. Недавно смо продали стан, али верујем да ћемо због нових околности поново почети чешће да долазимо.“
У породици Матераци фудбал је више од игре.
„Ми смо фудбалска породица. Деда Ђузепе је играо професионално за Бари и Лече, а као тренер је дуго радио у Лацију. То је био кључни разлог да и Ђанфилипо изабере Лацио као средину у којој ће направити прве кораке. Стриц Марко је легенда европског фудбала, освајач ‘триплете’ са Интером, стријелац гола у финалу Свјетског првенства и шампион свијета са репрезентацијом Италије.“
Веза са римским клубом има и једну посебну димензију.
„Навијам за Лацио, између осталог и због пријатељства са Синишом Михајловићем. Не знам да ли је то судбина, али баш на дан његовог рођендана завршили смо папирологију са Фудбалским савезом Србије. Синиша је био велики човјек и врхунски стручњак. Много поштујемо његову породицу. У добрим смо односима и са Дејаном Станковићем, коме од срца честитамо побједу против Лила.“
Ђанфилипо је изразити дешњак, али у Лацију најчешће игра по лијевој страни у улози крилног нападача.
„Та позиција му омогућава да улази у средину и користи своју јачу ногу.“
Када је ријеч о узорима из Србије, избор је био природан.
„Ту нема дилеме, Сергеј Милинковић-Савић. Док је играо у Лацију, живио је близу нас. Упознали смо се и Ђанфилипо је често имао прилику да разговара са Сергејем.
“Иако ће прве репрезентативне кораке направити код селектора Игора Матића, развој младог фудбалера са великим интересовањем прати и стручни штаб сениорске репрезентације Србије.
„Ја не пратим толико детаљно фудбал, али ме синови стално информишу. Ђанфилипо ми је рекао све најљепше о селектору Вељку Пауновићу и зна какав је успјех остварио са генерацијом која је освојила свјетску титулу. Веома се радује раду у репрезентацији и једва чека прво окупљање у Старој Пазови.“
Шта мајка каже сину пред први излазак на терен у дресу Србије?
„У Италији кажу да треба да стави срце у копачке. Вјерујем да се код нас каже – срце на терен. Најважније је да пружи максимум и да себе стави у службу екипе.“
У породици се већ планирају и први доласци на утакмице.
„Мој супруг је тренутно у Њујорку на терапији, али и он гори од жеље да што прије гледа Ђанфилипа у дресу Србије. Иначе, гол који је постигао у Дербију Рима против Роме, Ђанфилипо је посветио тати Матеу и то је за цијелу нашу породицу био посебно емотиван тренутак.“
