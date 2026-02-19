Звезда побиједила Лил и „отворила врата“ осмине финала Лиге Европе!

Извор:
Црвена звезда побиједила је Лил на стадиону „Пјер Мороа“ у првом мечу плеј-офа за осмину финала Лиге Европе, а једини гол постигао је Тебо Учена у 45. минуту. Црвено-бијели су тако прекинули лошу традицију када су гостовања у Француској у питању, те ће за седам дана имати идеалну прилику да доврше започети посао.
Звезда у претходних 16 мечева на гостовањима у Француској није осјетила укус побједе, али се то промијенило у четвртак увече.
Допутовали су црвено-бијели у Француску са јасним циљем да изборе што бољи резултат јер су знали да је Лил у озбиљној кризи. Само једна победа у претходних девет утакмица у свим такмичењима, као и осморица повријеђених играча на које није могао да рачуна Бруно Женесио.
Од првог судијског звиждука шампион Србије притискао је ривала, али није успио то да материјализује.
Добро је изгледала посљедња линије испред Матеусовог гола, гдје се Станковић опредијелио за тројицу класичних штопера. Предност у односу на Милоша Вељковића, добили су Тебо Учена, Родригао и Страхиња Ераковић.
И добро су изгледали, без већих проблема излазили су на крај са офанзивцима Лила.
Лил се ослободио притиска средином првог полувремена, али је Звезда лако заустављала све нападе.
Одлични су на средини били Хандел и Крунић, док је Сеол неуморно шпартао по десној страни у улози винг-бека.
Владимир Лучић правио је разлику и давао је темпо Звездиној игри, док је велики посао одрађивао Џеј Енем као најистуренији фудбалер црвено-белих.
Није изгубио дуел са противничким дефанзивцима, борио се као лав и оставио фантастичан утисак.
На први гол на стадиону „Пјер Мороа“ чекало се све до 45. минута када је Звезда затресла мрежу послије корнера који је извео Тикнизјан.
Прескочио је лопту у петерцу Џеј Енем, а са метар је у мрежу смјестио Тебо Учена.
Мијењао је на полувремену Бруно Женесио. Двострука измјена, а Звезда је и са тим лако изашла на крај.
Станковић је у другом полувремену извршио свих пет имена. Ушли су Арнаутовић, Катаи, Авдић, Станковић и Вељковић.
Управо је Арнаутовић у два наврата пропустио прилику да постигне гол. Двије чисте ситуације које је репрезентативац Аустрије морао да претвори у гол.
Права је штета што није искористио маестрално додавање Александра Катаија, када му је Озер одбранио ударац.
Ипак, оно што је најбитније јесте да је Звезда одлично изгледала против Лила. Није се уплашила, иако је имала улогу аутсајдера. Успјела је да сруши незгодну традицију и да стекне лепу предност пред реванш на стадиону „Рајко Митић“ за седам дана.
Побједник двомеча Црвена звезда – Лил ће у осмини финала ићи на Лион или Астон Вилу, то ће одлучити жријеб.
Црвено-бијели никада у историји нису побиједили на тлу Француске, а чини се да би ово могао да буде идеалан тренутак за тако нешто, с обзиром на очајну форму ривала.
