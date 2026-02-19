Logo
Драма у Лесковцу: Нестала два мушкарца, полиција на ногама

19.02.2026

22:22

Драма у Лесковцу: Нестала два мушкарца, полиција на ногама

Данас су из околине Лесковца нестала двојица мушкараца старости 38 и 47, сазнаје "Решетка". Њихове нестанке пријавиле су породице након што се нису јављали на телефон од синоћ, сриједе 18. фебруара.

У ПУ Лесковцу је за поменути портал потврђено да је потрага у току. Ситуацију отежава неприступачан тренер код села Црцавац гдје су нестали мушкарци претходних дана боравили у викендици.

Појавиле су се информације да се на језеру Барје преврнуо чамац и да су се утопиле двије особе. Полиција је те информације демантовала.

policija crna gora

Регион

Тешка саобраћајна несрећа на путу Подгорица - Цетиње, има мртвих

"Та опција је сада искључена", рекли су из ПУ Лесковац.

Потрага је у току. У њој учествују припадници полиције и ватрогасно-спасилачких јединица.

(Мондо)

