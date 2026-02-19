Драма у Лесковцу: Нестала два мушкарца, полиција на ногама

19.02.2026
22:22
Коментари:0
Данас су из околине Лесковца нестала двојица мушкараца старости 38 и 47, сазнаје "Решетка". Њихове нестанке пријавиле су породице након што се нису јављали на телефон од синоћ, сриједе 18. фебруара.
У ПУ Лесковцу је за поменути портал потврђено да је потрага у току. Ситуацију отежава неприступачан тренер код села Црцавац гдје су нестали мушкарци претходних дана боравили у викендици.
Појавиле су се информације да се на језеру Барје преврнуо чамац и да су се утопиле двије особе. Полиција је те информације демантовала.
"Та опција је сада искључена", рекли су из ПУ Лесковац.
Потрага је у току. У њој учествују припадници полиције и ватрогасно-спасилачких јединица.
(Мондо)
