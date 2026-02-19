Logo
Large banner

Повратак Томија Шелбија: Објављен први трејлер са радњом за "Peaky Blinders: The Immortal Man"

Извор:

АТВ

19.02.2026

21:38

Коментари:

0
Повратак Томија Шелбија: Објављен први трејлер са радњом за "Peaky Blinders: The Immortal Man"
Фото: Youtube / Netflix

Дуго очекивани играни филм „Peaky Blinders: The Immortal Man“, који наставља причу култне серије Peaky Blinders, креатора Стивена Најта (Steven Knight), појавиће се у биоскопима 6. марта, а потом и на Нетфликсу 20. марта.

Сада је обављен и први трејлер који открива радњу филма.

Заједно са овом објавом представљен је и први сингл са саундтрека филма, пјесма „Puppet“.

Пјесму је написао Гријан Четен са дугогодишњим креаторима музике серије, Ентонијем Геном и Мартином Слетеријем. Управо овај музички избор, који најављује филм, уједно означава и снажно ново поглавље у прослављеном музичком насљеђу франшизе.

Саундтрек „Peaky Blinders: The Immortal Man“ укупно садржи 36 нумера, које обухватају обимну оригиналну музику, као и пет потпуно нових оригиналних снимака. Дугогодишњи сарадници серије, Ентони Ген и Мартин Слетери, вратили су се да компонују оригиналну музику за филм, а осим Четена, новим снимцима допринијели су и Amy Taylor (Amyl & the Sniffers), као и Карлос О Конел и Том Конел из бенда Fontaines D.C., који доносе свјежину звучном пејзажу „Peaky Blindersа“.

Радња филма и глумци

Филм се одвија у Бирмингему 1940. године. Док Европа гори у пламену Другог свјетског рата, Томас Шелби се враћа из самонаметнутог егзила како би се суочио са својим до сада најопаснијим непријатељем.

Пред њим је одлука која ће промијенити све: хоће ли прихватити насљеђе „Peaky Blindersа“ или га заувијек спалити. Сценарио филма написао је Стивен Најт, док режију потписује Том Харпер.

У главним улогама су оскаровац Килијан Марфи, Ребека Фергусон, Тим Рот, Софи Рандл, Бери Киоган, као и добитник награде Primetime Emmy Award Стивен Грем.

Подијели:

Тагови :

Peaky Blinders film

Килијан Марфи

Нетфликс

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Откривено кога је Чеда Јовановић напао

Сцена

Откривено кога је Чеда Јовановић напао

5 ч

1
Новинарка се пијана јавила уживо са ЗОИ

Сцена

Новинарка се пијана јавила уживо са ЗОИ

6 ч

0
"Био је сав крвав, мене су извукли напоље" Чеда Јовановић открио детаље туче

Сцена

"Био је сав крвав, мене су извукли напоље" Чеда Јовановић открио детаље туче

6 ч

0
Кристијан Голубовић подивљао у бутику и лупао ствари

Сцена

Кристијан Голубовић подивљао у бутику и лупао ствари

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

07

Израел је напао: Полетјели борбени авиони

22

07

Тешка саобраћајна несрећа на путу Подгорица - Цетиње, има мртвих

21

54

Наша пјевачица проститутка пуштена из притвора?

21

38

Повратак Томија Шелбија: Објављен први трејлер са радњом за "Peaky Blinders: The Immortal Man"

21

32

Весни Братић одређен притвор јер би могла побјећи у БиХ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner