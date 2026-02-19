Повратак Томија Шелбија: Објављен први трејлер са радњом за "Peaky Blinders: The Immortal Man"

Извор:
АТВ
19.02.2026
21:38

Дуго очекивани играни филм „Peaky Blinders: The Immortal Man“, који наставља причу култне серије Peaky Blinders, креатора Стивена Најта (Steven Knight), појавиће се у биоскопима 6. марта, а потом и на Нетфликсу 20. марта.
Сада је обављен и први трејлер који открива радњу филма.
Заједно са овом објавом представљен је и први сингл са саундтрека филма, пјесма „Puppet“.
Пјесму је написао Гријан Четен са дугогодишњим креаторима музике серије, Ентонијем Геном и Мартином Слетеријем. Управо овај музички избор, који најављује филм, уједно означава и снажно ново поглавље у прослављеном музичком насљеђу франшизе.
Саундтрек „Peaky Blinders: The Immortal Man“ укупно садржи 36 нумера, које обухватају обимну оригиналну музику, као и пет потпуно нових оригиналних снимака. Дугогодишњи сарадници серије, Ентони Ген и Мартин Слетери, вратили су се да компонују оригиналну музику за филм, а осим Четена, новим снимцима допринијели су и Amy Taylor (Amyl & the Sniffers), као и Карлос О Конел и Том Конел из бенда Fontaines D.C., који доносе свјежину звучном пејзажу „Peaky Blindersа“.
Филм се одвија у Бирмингему 1940. године. Док Европа гори у пламену Другог свјетског рата, Томас Шелби се враћа из самонаметнутог егзила како би се суочио са својим до сада најопаснијим непријатељем.
Пред њим је одлука која ће промијенити све: хоће ли прихватити насљеђе „Peaky Blindersа“ или га заувијек спалити. Сценарио филма написао је Стивен Најт, док режију потписује Том Харпер.
У главним улогама су оскаровац Килијан Марфи, Ребека Фергусон, Тим Рот, Софи Рандл, Бери Киоган, као и добитник награде Primetime Emmy Award Стивен Грем.
