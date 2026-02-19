Logo
Large banner

Кристијан Голубовић подивљао у бутику и лупао ствари

Извор:

Информер

19.02.2026

13:45

Коментари:

0
Кристијан Голубовић подивљао у бутику и лупао ствари

Бивши ријалити учесник Кристијан Голубовић направио је инцидент у једном београдском тржном центру када је, изреволтиран јер продавачица није жељела да му замени гардеробу, почео да уништава инвентар.

Кристијан Голубовић демолирао је бутик у престоничком шопинг молу, а све због тога што запослени нису жељели да му замијене панталоне јер није имао фискални рачун.

ILU-DIJABETES-050925

Здравље

Стевану се живот окренуо наглавачке: Звали су ме "шећерко"

Детаље драме која је шокирала посјетиоце тржног центра испричала је његова партнерка Кристина Спалевић. Како је навела, до проблема је дошло грешком при куповини, јер је умјесто величине XL, Кристијану узела XS.

Кристина је објаснила да је покушала да ријеши ситуацију мирним путем само сат времена након куповине.

"Кристијан је заљубљен у те панталоне, оне као џепарке, и увијек их узима у истом локалу. Ја сам ушла сама да купим и тражила XL. Продавачица је донијела из магацина, ја сам узела и бацила рачун као и свака госпођа, мислећи да је све у реду. Долазим кући, кад оно XS", испричала је Кристина и додала да је Кристијан одмах почео да драми:

"Кренуо је онај његов ''кева мод', драма: 'Ето немам среће, малер, какве су ово хеланке'. Одмах ме је возио назад у шопинг центар".

"Продавачица одбила рекламацију, он подивљао"

Када су стигли у радњу, продавачица је одбила рекламацију јер нису имали рачун, што је изазвало Кристијанов бијес.

"Ја долазим и кажем: 'Извините дали сте ми XS, мој муж носи четири величине веће панталоне, је л' можемо да замијенимо?' Она је била врло дрска, као: 'Немате рачун'. Ја објашњавам да сам била буквално прије сат времена, њена је грешка, донијела ми је у кеси онако запаковане те панталоне, из магацина. Она неће да замијени, а притом је јако безобразна била. Кристијан је шетао ту и видио мене да сам усплахирена и он се окреће и баца панталоне, каже: 'Ево вама ове хеланке, па носите'", рекла је она и додала:

donald tusk

Свијет

Туск Пољацима: Напустите земљу, могућ сукоб сваки дан

"И оборио је цијели раф у радњи, који је стварно огроман, од почетка до краја радње, набоде лутку песницом, падне и лутка. Само чујеш ову: 'Зовите полицију'. Нисам баш мислила да ће порушити цијелу радњу. Ми гас и у гаражу, не задржавамо се, одлазимо пуном паром. И шта се десило на крају, замијенили су нам панталоне након свега", рекла је он за "Информер".

Подсјетимо, Кристијан и Кристина недавно су прославили други рођендан сину, а они су се огласили на мрежама тим поводом.

"Двије године наших живаца, нашег труда. Морам да кажем да су ми прије неке ствари сметале, а сада су ми неке ствари нормалне, то су мала дјеца, искрено. Схватио сам да најмање биће на свијету вас научи нешто ново, дијете волите највише на свијету", рекао је Кристијан о сину.

Подијели:

Таг :

Kristijan Golubović

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Сина Снежане Ђуришић мучили 4 сата замрзнутим месом и флашама

Сцена

Сина Снежане Ђуришић мучили 4 сата замрзнутим месом и флашама

3 ч

0
Ana Nikolić pjevačica

Сцена

Ана Николић преселила у хотел: Шта је са станом од 500.000 евра?

6 ч

0
Бака Прасе послао поруку младићу који му је запалио аутомобил

Сцена

Бака Прасе послао поруку младићу који му је запалио аутомобил

8 ч

0
Глумац пронађен мртав у свом стану: Након два мјесеца откривен узрок

Сцена

Глумац пронађен мртав у свом стану: Након два мјесеца откривен узрок

17 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

30

Познато када се Душан Влаховић враћа на терен

15

29

Преминуо чувени доктор Љубомир Ђорђевић, изумио вјештачку крв

15

27

"Био је сав крвав, мене су извукли напоље" Чеда Јовановић открио детаље туче

15

17

Потресна порука мајке из БиХ: За мог сина је касно, али за истину није

15

11

Желе да смање плаћено боловање на 15 дана

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner