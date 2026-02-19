Томашевић: Дабро је посљедица некажњеног усташког поздрава у Сабору

Извор:
СРНА
19.02.2026
15:05
Градоначелник Загреба Томислав Томашевић изјавио је да је понашање бившег министра Јосипа Дабре, који је јавно пјевао пјесму о Анти Павелићи, посљедица тога што законодавна и судска власт нису адекватно реаговале на узвикивање усташког поздрава "За дом спремни!" на сједници Хрватског сабора.
"Бавимо се посљедицама, а не узроцима, а узрок је био када је још љетос један посланик у Хрватском сабору током сједнице узвикнуо противуставни, усташки поздрав и први пута након дуго времена није добио опомену. Чему се чудимо данас?", питао је Томашевић.
Он је најавио да ће Градске скупштине на идућој сједници затражити сагласност за покретање уставне тужбе против хрватске Владе због организације дочека рукометаша без дозволе града.
"То је озбиљан преседан за све будуће ситуације гдје Влада може без икаквих посљедица да задире у локалну аутономију која је гарантована Уставом", рекао је Томашевић на конференцији за новинаре у Загребу.
Града Загреб одбио је почетком фебруара да одобри дочек рукометаша на Тргу бана Јелачића због најављеног наступа Марка Перковића Томпсона, након чега је организацију преузела Влада.
Томашевић је навео да Влада то није смјела да учини без дозволе града.
