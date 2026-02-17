Logo
Испливао нови снимак Дабриног величања Павелића

17.02.2026

13:42

Нови снимак Дабриног величања Павелића
Фото: Друштвене мреже

Хрватски медији су данас објавили још један снимак на којем се види посланик Домовинског покрета Јосип Дабро, који свира хармонику и пјева исту пјесму у којој велича поглавника Анту Павелића као вођу свих Хрвата.

Према наводима медија, нови снимак датира са краја априла прошле године.

ДОРХ је раније данас потврдио да су у току истражне радње против посланика Дабре, због претходно објављеног снимка на којој пјева исту пјесму поглавнику Павелићу.

Најновији снимци Дабре су само још један у низу инцидената. Он је, наиме, прошле године, поднио оставку на мјесто потпредсједника Владе премијера Андреја Пленковића и на мјесто министра пољопривреде, а након што су објављене фотографија на којима Дабра пуца кроз прозор аутомобила у покрету и малољетног сина подучавања руковању аутоматском пушком.

Јосип Дабро

Регион

Јосип Дабро пјевао о Павелићу, реаговало Тужилаштво

Због тога је против њега подигнута оптужница за повреду права дјетета, као и за недозвољено поседовање оружја и експлозивних материја.

Даброво пјевање о Павелићу озбиљно је уздрмало хрватску Владу и довело у питању парламентарну већину, пошто је странка ХСЛС најавила напуштање владајуће коалиције.

Хрватска

Ante Pavelić

