Испливао нови снимак Дабриног величања Павелића

17.02.2026
13:42
Коментари:1
Хрватски медији су данас објавили још један снимак на којем се види посланик Домовинског покрета Јосип Дабро, који свира хармонику и пјева исту пјесму у којој велича поглавника Анту Павелића као вођу свих Хрвата.
Према наводима медија, нови снимак датира са краја априла прошле године.
ДОРХ је раније данас потврдио да су у току истражне радње против посланика Дабре, због претходно објављеног снимка на којој пјева исту пјесму поглавнику Павелићу.
Најновији снимци Дабре су само још један у низу инцидената. Он је, наиме, прошле године, поднио оставку на мјесто потпредсједника Владе премијера Андреја Пленковића и на мјесто министра пољопривреде, а након што су објављене фотографија на којима Дабра пуца кроз прозор аутомобила у покрету и малољетног сина подучавања руковању аутоматском пушком.
Јосип Дабро пјевао о Павелићу, реаговало Тужилаштво
Због тога је против њега подигнута оптужница за повреду права дјетета, као и за недозвољено поседовање оружја и експлозивних материја.
Даброво пјевање о Павелићу озбиљно је уздрмало хрватску Владу и довело у питању парламентарну већину, пошто је странка ХСЛС најавила напуштање владајуће коалиције.
