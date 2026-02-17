Мислила је да ће јој скинути уроке: Жена тражила помоћ од видовњака, доживјела шок

Извор:
Засад непозната особа ступила је у суботу у контакт с 47-годишњакињом и представила се као видовњак који скида уроке.
Лажни видовњак тражио је да му жена преко посредника достави накит, што је она у недјељу и учинила.
Но чим је предала накит, видовњак се више није јављао и тада је схватила је да је преварена.
Случај је пријавила полицији, а процјењује се да је оштећена за око 9000 евра.
Превозници писали свима: Немамо више времена
Полицијски службеници шибенско-книнске управе утврђују околности догађаја и трагају за починиоцем те су упутили апел грађанима да буду опрезни и да не насједају на приче особа које наводно имају способност изљечивања, прорицања будућности и скидања урока.
У случају сумње у превару одмах обавијестите полицију, преноси Дневник.хр.
