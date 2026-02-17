Logo
Large banner

Мислила је да ће јој скинути уроке: Жена тражила помоћ од видовњака, доживјела шок

Извор:

Дневник.хр

17.02.2026

13:05

Коментари:

0
Мислила је да ће јој скинути уроке: Жена тражила помоћ од видовњака, доживјела шок

Засад непозната особа ступила је у суботу у контакт с 47-годишњакињом и представила се као видовњак који скида уроке.

Лажни видовњак тражио је да му жена преко посредника достави накит, што је она у недјељу и учинила.

Но чим је предала накит, видовњак се више није јављао и тада је схватила је да је преварена.

Случај је пријавила полицији, а процјењује се да је оштећена за око 9000 евра.

Превозници

БиХ

Превозници писали свима: Немамо више времена

Полицијски службеници шибенско-книнске управе утврђују околности догађаја и трагају за починиоцем те су упутили апел грађанима да буду опрезни и да не насједају на приче особа које наводно имају способност изљечивања, прорицања будућности и скидања урока.

У случају сумње у превару одмах обавијестите полицију, преноси Дневник.хр.

Подијели:

Тагови :

vidovnjak

превара

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Превозници протестују

БиХ

Превозници писали свима: Немамо више времена

3 ч

0
Мјерење водостаја ријеке

Република Српска

Водостаји ријека у граници нормале

3 ч

0
Примао социјалну помоћ, а возио Ферари од 210.000 евра: Годинама варао државу да је бескућник

Свијет

Примао социјалну помоћ, а возио Ферари од 210.000 евра: Годинама варао државу да је бескућник

3 ч

0

Више из рубрике

Хитно обавјештење: Повлаче се четири месна производа

Регион

Хитно обавјештење: Повлаче се четири месна производа

5 ч

0
Бизарни тренд залудио Хрвате: Масовно купују прах за "буђење"

Регион

Бизарни тренд залудио Хрвате: Масовно купују прах за "буђење"

5 ч

0
У Сплиту увредљиви графити на рачун Зорана Милановића

Регион

У Сплиту увредљиви графити на рачун Зорана Милановића

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

28

Битно: О продуженом боравку за дјецу

16

27

Ево како су Додик, Цвијановић и Минић честитали Карану

16

26

Невријеме у Требињу: Јак вјетар ломио гране и обарао рекламе

16

13

Ухапшени нападачи на сина Снежане Ђуришић! Сломили му ребра!

16

07

Филаделфија послије Пејна "везала" Џабарија

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner