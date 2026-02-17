Logo
Примао социјалну помоћ, а возио Ферари од 210.000 евра: Годинама варао државу да је бескућник

Фото: cottonbro studio/Pexels

У јуну прошле године саобраћајна полиција у француском департману Воклуз, на југу земље, зауставила је аутомобил Феррари Портофино који се кретао брзином од 247 километара на сат.

Током контроле докумената испоставило се да је возач формално бескућник, јер није имао пријављено пребивалиште. Тврдио је и да луксузни аутомобил, вриједан око 210.000 евра, припада његовој мајци.

Doktor

Наука и технологија

Руски научници развили уређај за брзу процјену ризика од рака

Полиција му је одмах одузела возачку дозволу и заплијенила возило. Мушкарац је притом навео да нема никакве приходе и да није запослен.

Међутим, провјером његових навода утврђено је да аутомобил заправо припада породичној фирми за промет некретнина, којом је управљао управо он. У предузећу су као запослени или власници фигурирали и његова мајка, брат и сестра, сви са пребивалиштем у сусједном департману Вар.

Ово откриће покренуло је детаљну истрагу о приходима и начину живота целе породице, преносе француски медији.

Луксузан живот уз социјалну помоћ

Истрагом је утврђено да су чланови породице годинама варали државу, примајући социјалну помоћ, док су у стварности остваривали значајне приходе кроз непријављено пословање.

илу-Црна Гора-застава-02092025

Регион

У Црну Гору из Албаније свакодневно на посао долази 2.000 радника

Према наводима француске жандармерије, откривена је разрађена финансијска шема. Током више година њихова фирма остварила је приходе веће од 1,6 милиона евра, док је стил живота осумњичених био обиљежен куповином у луксузним продавницама и путовањима на престижне дестинације. Такав начин живота био је у потпуној супротности са њиховим пријављеним социјалним и пореским статусом.

Хапшење и запљене

Прије неколико дана специјалне јединице полиције, заједно са припадницима других служби безбједности и органа гоњења, спровеле су акцију у којој су чланови породице ухапшени.

Током претреса пронађено је и заплијењено готово 13.000 евра у готовини, три возила укупне вриједности око 65.000 евра, скоро 67.000 евра на банковним рачунима, луксузна роба и предмети попут накита, сатова, обуће и кожне галантерије процијењене вриједности веће од 170.000 евра, као и некретнине вриједне више од 600.000 евра. Пронађена је и пушка калибра 22 са припадајућом муницијом.

crna ruza in memoriam smrt

Свијет

Преминуо борац за људска права Џеси Џексон

Чланови породице терете се за рад на црно, прање новца, злоупотребу средстава предузећа и превару у вези са остваривањем права на државну социјалну помоћ.

Према наводима портала француске жандармерије, државу су оштетили за готово 1,8 милиона евра.

