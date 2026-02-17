Logo
Грађани пети дан траже утврђивање одговорности због трамвајске несреће

Извор:

СРНА

17.02.2026

12:42

tramvaj iskočio iz šina
Фото: Anadolu/Samır Jordamovıc

Грађани, предвођени средњошколцима и студентима, пети дан заредом протестују у Сарајеву тражећи одговорност надлежних након смрти двадесеттрогодишњег Ердоана Моранкића у трамвајској несрећи и тешких повреда малољетне дјевојке.

Саобраћај испред Земаљског музеја је блокиран, а демонстранти захтијевају потпуну транспарентност истраге, повлачење неисправних трамваја и оставке свих одговорних.

Министар саобраћаја Кантона Сарајево Аднан Штета најавио је да стари трамваји неће бити враћени у саобраћај док се не заврше све контроле и сервиси.

Зоран Стевановић

Република Српска

Стевановић: На путу Сарајево-Фоча прво се ради санација клизишта

Министарство за васпитање и образовање, на чијем је челу Наида Хота-Муминовић, упутило је школама дописе са упозорењем да ученици не учествују у протестима, што је изазвало додатно незадовољство младих, који поручују - "Нећемо одустати".

Након јавног притиска, премијер Кантона Сарајево Нихад Ук поднио је оставку, а јуче је од функције одступио и директор ГРАС-а Сенад Мујагић.

Грађани захтијевају и сигуран јавни превоз, обуставу приватизације градског превоза и објаву свих података о сервисирању трамваја и снимка тренутка несреће.

Сарајево

Искакање трамваја у Сарајеву

Протести

