Грађани пети дан траже утврђивање одговорности због трамвајске несреће

Извор:
СРНА
17.02.2026
12:42
Грађани, предвођени средњошколцима и студентима, пети дан заредом протестују у Сарајеву тражећи одговорност надлежних након смрти двадесеттрогодишњег Ердоана Моранкића у трамвајској несрећи и тешких повреда малољетне дјевојке.
Саобраћај испред Земаљског музеја је блокиран, а демонстранти захтијевају потпуну транспарентност истраге, повлачење неисправних трамваја и оставке свих одговорних.
Министар саобраћаја Кантона Сарајево Аднан Штета најавио је да стари трамваји неће бити враћени у саобраћај док се не заврше све контроле и сервиси.
Министарство за васпитање и образовање, на чијем је челу Наида Хота-Муминовић, упутило је школама дописе са упозорењем да ученици не учествују у протестима, што је изазвало додатно незадовољство младих, који поручују - "Нећемо одустати".
Након јавног притиска, премијер Кантона Сарајево Нихад Ук поднио је оставку, а јуче је од функције одступио и директор ГРАС-а Сенад Мујагић.
Грађани захтијевају и сигуран јавни превоз, обуставу приватизације градског превоза и објаву свих података о сервисирању трамваја и снимка тренутка несреће.
