Застој у саобраћају због снијега: Експресна реакција Путева Српске, екипе на терену

Снијег који од јутрос пада у Српској направио је проблем на путу Гацко-Фоча око Тјентишта и у мјесту Пријеђел.
Шлепери су стали, а има и застоја, јављају возачи.
Kolaps je na putu Gacko-Foča. Snijeg je napravio problem oko Tjentišta i u mjestu Prijeđel. Šleperi su stali, ima i zastoja, javljaju vozači. @AtvBanjaluka pic.twitter.com/97dk7EVYS9— Bojan Nosović (@BojanNosovicATV) February 17, 2026
Екипе Путева Републике Српске су на терену.
Зимске службе увелико раде на чишћењу снијега на овој дионици пута.
