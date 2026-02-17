Logo
Застој у саобраћају због снијега: Експресна реакција Путева Српске, екипе на терену

Извор:

АТВ

17.02.2026

10:32

Коментари:

0
Фото: АТВ

Снијег који од јутрос пада у Српској направио је проблем на путу Гацко-Фоча око Тјентишта и у мјесту Пријеђел.

Шлепери су стали, а има и застоја, јављају возачи.

Екипе Путева Републике Српске су на терену.

Зимске службе увелико раде на чишћењу снијега на овој дионици пута.

