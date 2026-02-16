Мјесецима празна фотеља предсједника СО Билећа

Аутор:Бојан Носовић
16.02.2026
19:24
Коментари:0
Да је фотеља предсједника Скупштине општине Билећа врућа и опасна, чуло се на далеко. Сада је и очигледно, у њу нико не жели.
Празна је више од два мјесеца, тачније од 10 децембра када је Мирослав Суџум поднио оставку.
Билећки парламент до сада је водио потпредсједник скупштине, више не може јер су прошла два мјесеца колико је прописао скупштински пословник. Ко ће заказати сљедеће засиједање нико не зна.
Засиједање могу тражити одборници али га мора водити најстарији, пише и то у пословнику. Предсједник парламента се бира из редова одборника, владајући у Билећи су на мукама јер су им скоро сви одборници добро ушушкани у директорским фотељама.
"Не желе да се одрекну својих функција због личног комодитета а ради интереса грађана онда можемо да узмемо њихов цијели политички рад и цијело дјеловање и да ставимо у двије ријечи а то су “лични интереси”, рекао је Срђан Самарџић, одборник СДС-а у СО Билећа.
Да су директорске фотеље проблем признаје и билећки начелник. Миодраг Парежанин каже да има више кандидата али имена не открива.
"Што се тиче одборника из СНСД-а неспојиве су те функције са директорским функцијама можда у неким размишљањима није ни искључено да неко напусти директорску функцију да се прихвати ове изузетно одговорне функције. Све су карте на столу, разговарамо и са коалиционим партнерима", рекао је Миодраг Парежанин, начелник Билеће, СНСД.
Коалициони партнери спремни за састанак. Да сједне у фотељу поред не би сметали актуелном потпредсједнику парламента и одборнику ДНС-а Милосаву Дангубићу.
"Ми морамо да сједнемо са својим коалиционим партнерима и да договоримо које ново име ће бити предсједник. Може ли се десити да буде из ДНС-а? Наравно да може", ркао је Милосав Дангубић, потпредсједник СО Билећа, ДНС.
Ко год да буде предсједник имаће тежак задатак кажу из Покрета Билећа испред свега.
"Ради се о једној одговорној позицији која захтјева да предсједник Скупштине превасходно својим искреним радом доведе рад Скупштине до једног културног дијалога. То је под број један", рекао је Раденко Куљић, одборник Покрета “Билећа испред свега”.
Под број два би се могло ставити правило златне средине, галамџије да мање причају а ћутолози више. Ћутолози су управо малоприје поменути директори коју дођу да би дошли а галамџије су још одавно на далеко познати.
