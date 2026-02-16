Упозорење из бх града: Непознати људи обилазе куће, чудне ствари се дешавају

Извор:
АТВ
16.02.2026
14:17
Коментари:0
Мјештани зеничког насеља Распоточје узнемирени су након што су, како наводе, у раним јутарњим сатима поново примијећена непозната лица која се крећу кроз насеље и осматрају куће, посебно оне у којима живе старије особе и самци.
Према поруци која кружи међу становницима, јутрос око 03:30 сати забиљежено је кретање сумњивих особа, а мјештани тврде да се већ неколико дана дешавају "чудне ствари“, укључујући и оштећења имовине.
Наводе да су случајеви уредно и више пута пријављени полицији, али позивају комшије на додатни опрез.
Посебан апел упућен је онима који посједују видео надзор да прегледају снимке од протекле ноћи и евентуалне сумњиве активности одмах пријаве надлежним органима.
Из поруке се може закључити да међу грађанима влада забринутост, али и спремност на међусобну солидарност.
Подсјећамо, у ситуацијама када се примијети било какво сумњиво понашање, важно је не реаговати самоиницијативно, већ информације прослиједити полицији.
Портал ће покушати добити званичну информацију од надлежних органа о евентуалним пријавама и предузетим мјерама на подручју Зеница, преноси "072".
