Упозорење из бх града: Непознати људи обилазе куће, чудне ствари се дешавају

Извор:

АТВ

16.02.2026

14:17

Коментари:

0
Упозорење из бх града: Непознати људи обилазе куће, чудне ствари се дешавају

Мјештани зеничког насеља Распоточје узнемирени су након што су, како наводе, у раним јутарњим сатима поново примијећена непозната лица која се крећу кроз насеље и осматрају куће, посебно оне у којима живе старије особе и самци.

Према поруци која кружи међу становницима, јутрос око 03:30 сати забиљежено је кретање сумњивих особа, а мјештани тврде да се већ неколико дана дешавају "чудне ствари“, укључујући и оштећења имовине.

Policija

Свијет

Полицајац мортус пијан изазвао удес и хтио све да заташка

Наводе да су случајеви уредно и више пута пријављени полицији, али позивају комшије на додатни опрез.

Посебан апел упућен је онима који посједују видео надзор да прегледају снимке од протекле ноћи и евентуалне сумњиве активности одмах пријаве надлежним органима.

Из поруке се може закључити да међу грађанима влада забринутост, али и спремност на међусобну солидарност.

Подсјећамо, у ситуацијама када се примијети било какво сумњиво понашање, важно је не реаговати самоиницијативно, већ информације прослиједити полицији.

трамвај сарајево

БиХ

Директор ГРАС-а поднсио оставку након трагичне трамвајске несреће

Портал ће покушати добити званичну информацију од надлежних органа о евентуалним пријавама и предузетим мјерама на подручју Зеница, преноси "072".

Зеница

