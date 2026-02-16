Настављају се протести у Сарајеву

16.02.2026
У Сарајеву ће и данас бити настављени протести због трамвајске несреће у којој је погуинуо младић, а једна дјевојка тешко повријеђена.
Због вишедневних протеста, предсједник владе Кантона Сарајево Нихад Ук поднио је оставку.
Током јучерашњег окупљања дошло је и до мањих сукоба с полицијом која је неколико особа привела.
Возач трамваја је, након ште је Кантонални суд одбио да му одреди притвор, пуштен на слободу.
