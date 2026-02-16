Logo
Настављају се протести у Сарајеву

16.02.2026

07:29

Коментари:

3
Протест у Сарајеву
Фото: Anadolu Agency

У Сарајеву ће и данас бити настављени протести због трамвајске несреће у којој је погуинуо младић, а једна дјевојка тешко повријеђена.

Због вишедневних протеста, предсједник владе Кантона Сарајево Нихад Ук поднио је оставку.

Киша-кишобран

Друштво

Не заборавите кишобран: Очекују нас нове падавине

Током јучерашњег окупљања дошло је и до мањих сукоба с полицијом која је неколико особа привела.

Возач трамваја је, након ште је Кантонални суд одбио да му одреди притвор, пуштен на слободу.

Тагови :

Сарајево

Протести

Коментари (3)
