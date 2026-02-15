Грађани блокирали саобраћајницу у близини мјеста трамвајске несреће у Сарајеву

Извор:
СРНА
15.02.2026
13:05
Више стотина грађана блокирало је данас саобраћајницу у Сарајеву у близини мјеста на којем је трамвај усмртио двадесеттрогодишњег младића.
Ово је трећи протест на којем грађани изражавају солидарност са повријеђенима и породицом страдалог младића и траже одговорност надлежних.
Окупљени носе транспаренте подршке возачу трамваја, као и оне којима се тражи одговорност за трамвајску несрећу.
Организатори данашњег протеста истакли су да ће протести бити настављени и сутра, а одржана је и минута ћутње за страдалог младића, преносе федерални медији.
У несрећи која се догодила у четвртак, 12. фебруара, погинуо је Ердоан Моранкић /23/ из Брчког, студент Академије ликовних умјетности у Сарајеву, када га је, док се налазио на трамвајској станици, ударио трамвај који је изненада искочио из шина.
Још четири особе су повријеђене, а међу њима и седамнаестогодишња дјевојка, којој је, усљед задобијених повреда, ампутирана нога.
Возач трамваја Аднан Касаповић /48/ ухапшен је након несреће и за њега је Тужилаштво Кантона Сарајево затражило једномјесечни притвор.
