Грађани блокирали саобраћајницу у близини мјеста трамвајске несреће у Сарајеву

Извор:

СРНА

15.02.2026

13:05

Коментари:

0
Трамвај искочио из шина у Сарајеву
Фото: Samır Jordamovıc/Anadolija

Више стотина грађана блокирало је данас саобраћајницу у Сарајеву у близини мјеста на којем је трамвај усмртио двадесеттрогодишњег младића.

Ово је трећи протест на којем грађани изражавају солидарност са повријеђенима и породицом страдалог младића и траже одговорност надлежних.

Сташа Кошарац

БиХ

Кошарац: Цвијановићева у Минхену показала како се кредибилно води политика

Окупљени носе транспаренте подршке возачу трамваја, као и оне којима се тражи одговорност за трамвајску несрећу.

Организатори данашњег протеста истакли су да ће протести бити настављени и сутра, а одржана је и минута ћутње за страдалог младића, преносе федерални медији.

У несрећи која се догодила у четвртак, 12. фебруара, погинуо је Ердоан Моранкић /23/ из Брчког, студент Академије ликовних умјетности у Сарајеву, када га је, док се налазио на трамвајској станици, ударио трамвај који је изненада искочио из шина.

Још четири особе су повријеђене, а међу њима и седамнаестогодишња дјевојка, којој је, усљед задобијених повреда, ампутирана нога.

Претицање у тунелу

Хроника

Опасно претицање преко дупле пуне линије у тунелу: Возачи санкционисани

Возач трамваја Аднан Касаповић /48/ ухапшен је након несреће и за њега је Тужилаштво Кантона Сарајево затражило једномјесечни притвор.

Сарајево

Протести

