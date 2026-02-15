Екипе зимске службе правовремено реаговале, коловози чисти

15.02.2026
12:43
Коментари:1
Екипе зимске службе ангажоване на чишћењу дионица ауто-путева у Републици Српској правовремено су реаговале, тако да на коловозима нема угаженог снијега, а саобраћај се одвија без застоја и проблема, саопштено је из предузећа "Аутопутеви Републике Српске".
Из овог предузећа напомињу да су коловози мокри, а будући да је најављена и нешто нижа температура ваздуха, возачима се савјетује максималан опрез, те придржавање саобраћајне сигнализације и препоручене брзине кретања.
У Републици Српској данас је бити облачно са кишом која прелази у снијег, а у вишим предјелима очекује се формирање сњежног покривача око 10 центиметара.
