Екипе зимске службе правовремено реаговале, коловози чисти

15.02.2026

12:43

15.02.2026

12:43

Екипе зимске службе правовремено реаговале, коловози чисти
Фото: Уступљена фотографија

Екипе зимске службе ангажоване на чишћењу дионица ауто-путева у Републици Српској правовремено су реаговале, тако да на коловозима нема угаженог снијега, а саобраћај се одвија без застоја и проблема, саопштено је из предузећа "Аутопутеви Републике Српске".

Из овог предузећа напомињу да су коловози мокри, а будући да је најављена и нешто нижа температура ваздуха, возачима се савјетује максималан опрез, те придржавање саобраћајне сигнализације и препоручене брзине кретања.

Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Брисел је извор опасности

У Републици Српској данас је бити облачно са кишом која прелази у снијег, а у вишим предјелима очекује се формирање сњежног покривача око 10 центиметара.

