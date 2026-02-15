Цвијановић: Нека нам величанствени подвизи из прошлости буду трајна инспирација и путоказ за будућност

Извор:
АТВ
15.02.2026
12:23
Коментари:0
Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва упутила је честитке грађанима Србије и Републике Српске, као и свим Србима гдје год живјели, поводом Сретења - Дана државности Републике Србије и Републике Српске.
- Овај велики празник вјечни је подсјетник на непроцјењиву вриједност слободе коју је наш народ кроз историју извојевао херојством и мудрошћу, храброшћу и памећу, националном слогом и заједништвом. Нека нам величанствени подвизи из прошлости буду трајна инспирација и путоказ за будућност утемељену на миру, стабилности и напретку. Нека нам дају снагу и додатни подстрек за нове успјехе Србије и Републике Српске, које ћемо, увјерена сам, остваривати заједно, на добробит свих наших грађана - навела је она на Инстраграму.
