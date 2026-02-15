Остојић: Институције БиХ и ЕУ да реагују на величање фашистичких идеологија

Извор:
АТВ
15.02.2026
12:23
Коментари:5
Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић позвао је институције БиХ и ЕУ да реагују на величање фашистичких и злочиначких идеологија током концерта контроверзног хрватског пјевача Марка Перковића Томпсона у Широком Бријегу.
Остојић је поводом узнемирујућих сцена усташког скандирања и кориштења нацистичких поздрава током концерта у Широком Бријегу нагласио да је величање фашистичких и злочиначких идеологија неприхватљиво у сваком демократском друштву.
Он је истакао да је посебно забрињавајуће када се такве поруке шаљу са јавних догађаја који окупљају велики број грађана, укључујући и младе.
"Као министар за борачка питања, али прије свега као грађанин који поштује антифашистичку традицију и жртву свих оних који су се борили против нацизма и фашизма, сматрам да је наша обавеза да јасно станемо против сваког облика историјског ревизионизма и говора мржње", навео је Остојић.
Друштво
Огласио се отац младића који је страдао у Сарајеву: ''Туга до неба''
Он је нагласио да свако релативизовање злочиначких идеологија директно вријеђа жртве и њихове породице, али и подрива темеље друштва.
Остојић указује да додатно забрињава најава да је наредни концерт планиран у Мостару, што шаље опасну поруку и упозорење да се идеологије злочина покушавају нормализовати.
"Позивам надлежне институције БиХ да, у складу са законом, испитају све околности овог догађаја и предузму адекватне мјере ради спречавања ширења фашистичке и нацистичке симболике у јавном простору, као и институције ЕУ да реагују", поручио је Остојић.
Он је апеловао и на организаторе јавних скупова да преузму одговорност и не допуштају ширење порука најмрачнијих идеологија 20. вијека.
"Наша је дужност да чувамо достојанство нашег народа и тековине антифашистичке борбе, те да јасно поручимо - фашизму и нацизму нема мјеста у нашем друштву", истакао је Остојић.
Томпсон је на концерту у Широком Бријегу у петак, 15. фебруара, извео пјесму "Бојна Чавоглаве" уз усташки поздрав "За дом спремни!", који је публика заједно са њим углас узвикивала.
Наступ у дворани "Пецара" обиловао је иконографијом, симболима злогласне Независне Државе Хрватске и алузијама на ратне деведесете.
Томпсонови концерти су протеклих година били забрањени или отказани у Холандији, Њемачкој, Швајцарској и Словенији у којима се овај извођач описује као промотер неонацизма и усташтва.
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч0
Република Српска
6 ч1
Република Српска
6 ч0
Најновије
Најчитаније
17
13
17
12
17
04
17
00
16
42
Тренутно на програму