Додик: Сретење је подсјетник да се слобода чува, а самосталност брани

АТВ

15.02.2026

10:40

Додик: Сретење је подсјетник да се слобода чува, а самосталност брани
Фото: АТВ

Сретење је за српски народ много више од датума у календару. То је дан када се сусрећу прошлост и будућност. Дан када се сусрећу ропство и слобода. Дан када се народ сретне са сопственом судбином - и одлучи да њоме управља. Зато је Сретење симбол не само побуне, него и поретка. Не само храбрости, него и мудрости. Не само пркоса, него и одговорности, написао је Милорад Додик предсједник СНСД-а на Иксу.

- Данас, када обиљежавамо Сретење, ми не гледамо уназад са тугом, већ са поносом. Јер знамо да смо народ који је знао да устане када је било најтеже. Народ који је знао да гради када је било најпотребније. Народ који је знао да сачува достојанство и онда када је био на искушењу - додаје Додик.

Како каже, Сретење нас подсјећа да се историја не дешава сама од себе.

- Њу пишу народи који знају ко су. А српски народ зна ко је. Ми смо народ који је из ропства изашао уздигнуте главе. Народ који је први на Балкану говорио о уставу и правима грађана. Народ који је знао да је слобода вреднија од комфора, а одлучивати о себи важније од туђе милости. Зато данас, с поносом и вјером, поручујемо: Република Српска и Србија ће остати на путу слободе. Нећемо скретати са тог пута јер је то пут који су нам оставили наши преци, а којим треба да иду наша дјеца - наглашава Додик.

Он напомиње да нас Сретење учи још нечему - да ниједна генерација нема право да се умори од слободе.

Полиција Србија

Хроника

Тинејџер без дозволе изазвао судар, погинуо мотоциклиста

- Зато је данас важно да будемо сабрани. Да будемо свјесни да је свака подјела међу нама дар онима који би да ослабе Републику Српску и Србију. Зато нека нам Сретење буде подсјетник да се слобода чува, да се самосталност брани и да се достојанство никада не предаје - стоји у Додиковој објави.



