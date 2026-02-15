Logo
Цвијановић: Наслови о убрзаном приступању БиХ у НАТО продаја магле

Извор:

АТВ

15.02.2026

07:39

Цвијановић: Наслови о убрзаном приступању БиХ у НАТО продаја магле
Фото: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Ако изузмемо коректан и професионалан приступ представника НАТО-а, све остало на састанку чланова Предсједништва БиХ са замјеником генералног секретара НАТО-а Радмилом Шекеринском у Минхену било је огледало тога зашто БиХ не може да удахне довољно потребног кисеоника, оцијенила је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

Поводом наслова у федералним медијима након састанка чланова Предсједништва БиХ са Шекеринском да је БиХ убрзано у НАТО-у и да су испуњени формални услови, Цвијановићева је истакла да је то за рубрику вјеровали или не.

"Свако ко зна било шта о фазама које воде до чланства, разумио би да је у питању најобичнија продаја магле ради јуначења пред сопственом јавношћу", навела је Цвијановићева на "Иксу".

Чланови Предсједништва БиХ састали су се данас са Шекеринском на маргинама Минхенске безбједносне конференције.

Тагови :

Жељка Цвијановић

NATO

BiH

