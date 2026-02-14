Другачија политичка атмосфера у Европи и свијету, шанса за Српску

Извор:
14.02.2026
У Европи и свијету примијети се другачија политичка атмосфера у односу на претходне године и деценије. Доласком Доналда Трампа на мјесто предсједника Америке, промијенила се геополитичка клима, фокус није више на интервенционизму, који је био доминантан док су владале демократе. А то је осјетила и Република Српска.
"Постоји више оних који саопштавају да је другачије вријеме и да нека правила која су раније била на сцени или нису више, или се морају мијењати", рекла је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
Ствари се и те како мијењају, кажу и аналитичари. Завршен је период униполарног свијета у ком су САД са демократама и западним савезницима имали монопол на свјетској шаховској табли. Због таквог стања, ријетке су биле ситуације у којима је Република Српска на великим адресама могла изнијети свој став.
"Ера овог свијета којег познајемо је завршена, да је мултиполарни свијет нови сегмент на којем почивају свјетска правила, норме на којима ће почивати нови односи. Мислим да су институције Републике Српске увидјеле промјене геополитичких односа и да су их спремно дочекале", казао је стручњак за међународне односе Лучиано Калужа.
У посљедњих мјесец дана, делегација Српске била је присутна у САД, Израелу и Мађарској гдје је јасно изнијела своје виђење ситуације у БиХ. То је по обичају засметало бошњачком политичком корпусу који је на све начине покушао да умањи углед Српске на међународној сцени.
"Видјели смо да су у недавној посјети САД гдје су Додик и Цвијановић разговарали са великим бројем званичника САД који схватају стање у БиХ и да су разговарали о повратку Дејтону, а то је сметало бошњачким политичарима и политичком Сарајеву, зашто јер то значи више Републике Српске а мање БиХ. И самим тим они су уплашени како ће БиХ да функционише ако се међународни фактор и високи представници не буду бавили БиХ", изјавио је политиколог Давор Стрика.
Институције Српске желе да имају своју аутономију, своја права, да одлучују и креирају разне процесе важне за грађане и да се глас Српске чује и на међународном плану. Недавно је било незамисливо да се српска страна чује у Вашингтону. Сада се ситуација мијења, коначно, како би наш став био релевантан на међународном плану.
