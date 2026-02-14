Невјероватан снимак из Националног парка: Дивље свиње уживале у снијегу

Извор:
Национални парк Пакленица у Хрватској обрадовао је своје пратиоце новим снимком, након што је њихова камера ухватила чопор дивљих свиња, које бораве на овом подручју, како уживају у зимским радостима.
Док је снијег око њих, како се види на снимку, разигране дивље свиње трче, скачу, међусобно се играју и уживају у свакој секунди зимске идиле.
Дивље свиње само су један од сисара који су забиљежени у Пакленици. Осим њих, на простору парка могу се срести и срне, јелени и дивокозе.
"Баш као клинци на тренингу борилачких вештина"
Такође, уобичајено је да на простору парка обитавају и смеђи медвједи, вукови, рисови, лисице, ласице, куне и дивље мачке.
"Баш као клинци на тренингу борилачких вештина – једни спарују, други би нешто пригризли, а трећи забушавају", гласио је један од коментара испод видеа, преноси Блиц.
