Невјероватан снимак из Националног парка: Дивље свиње уживале у снијегу

Извор:

Блиц

14.02.2026

20:02

Невјероватан снимак из Националног парка: Дивље свиње уживале у снијегу
Фото: Printscreen/Intagram/NP Paklenica

Национални парк Пакленица у Хрватској обрадовао је своје пратиоце новим снимком, након што је њихова камера ухватила чопор дивљих свиња, које бораве на овом подручју, како уживају у зимским радостима.

Док је снијег око њих, како се види на снимку, разигране дивље свиње трче, скачу, међусобно се играју и уживају у свакој секунди зимске идиле.

Дивље свиње само су један од сисара који су забиљежени у Пакленици. Осим њих, на простору парка могу се срести и срне, јелени и дивокозе.

"Баш као клинци на тренингу борилачких вештина"

Такође, уобичајено је да на простору парка обитавају и смеђи медвједи, вукови, рисови, лисице, ласице, куне и дивље мачке.

"Баш као клинци на тренингу борилачких вештина – једни спарују, други би нешто пригризли, а трећи забушавају", гласио је један од коментара испод видеа, преноси Блиц.

