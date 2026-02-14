Logo
Младић (25) брутално убио старицу

Извор:

Курир

14.02.2026

14:13

Коментари:

0
Младић (25) брутално убио старицу
Фото: Pexels

Полиција Сјеверне Македоније саопштила је данас да је ухапсила 25-годишњака осумњиченог за убиство 78-годишње жене и више крађа по селима у општини Старо Нагоричане.

Т.Б. (25) из села Малотино у општини Старо Нагоричане осумњичен је да је 12. фебруара напао и угушио јастуком М.С. (78) у њеној кући у оближњем селу Челопек.

Полиција Италија

Свијет

Кренуо у пљачку, па погинуо на огради постављеној због дивљих свиња

Осумњичен је и за више кривичних дјела тешке крађе у неколико села на подручју општине Старо Нагоричане, на сјеверу, уз границу са Србијом. Он је ухапшен синоћ у селу Драгоманце, задржан је у полицијској станици и о том случају је обавијештен јавни тужилац.

(Курир.рс/Бета)

Убиство

Sjeverna Makedonija

Коментари (0)
