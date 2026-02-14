Младић (25) брутално убио старицу

Извор:
Полиција Сјеверне Македоније саопштила је данас да је ухапсила 25-годишњака осумњиченог за убиство 78-годишње жене и више крађа по селима у општини Старо Нагоричане.
Т.Б. (25) из села Малотино у општини Старо Нагоричане осумњичен је да је 12. фебруара напао и угушио јастуком М.С. (78) у њеној кући у оближњем селу Челопек.
Осумњичен је и за више кривичних дјела тешке крађе у неколико села на подручју општине Старо Нагоричане, на сјеверу, уз границу са Србијом. Он је ухапшен синоћ у селу Драгоманце, задржан је у полицијској станици и о том случају је обавијештен јавни тужилац.
(Курир.рс/Бета)
