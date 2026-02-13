Logo
Опсадно стање у Котору: Специјалци претресају и блокирају путеве

13.02.2026

Опсадно стање у Котору: Специјалци претресају и блокирају путеве

Опсадно стање вечерас је у насељу Мирац и дијелу Котора гдје су специјалне јединице блокирале дио насеља, али и прилазне путеве ка Старом граду.

Према првим информацијама, полиција претреса виле и куће у насељу Мирац.

Осим вила претреса се и један од ексклузивних ресторана.

У првом таласу приведено на десетине чланова криминалних група.

Нема информација о томе да ли полиција трага за неким бјегунцем.

Блокиран је и пут преко Тројица, пише портал "Вијести".

