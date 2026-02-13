Logo
Веселин Баровић пуштен да се брани са слободе

13.02.2026

Веселин Баровић пуштен да се брани са слободе

Црногорски бизнисмен Веселин Баровић /73/, који је ухапшен због сумње да је утајио порез већи од 300.000 евра, пуштен је да се брани са слободе након што је данас саслушан у Основном државном тужилаштву у Подгорици.

Баровић је ухапшен синоћ због сумње да није пријавио разлику између куповне и продајне цијене након што је свој удио у једном подгоричком предузећу продао за већи износ него за који је купљен.

hapsenje ilu lisice tanjug ap Eric Thayer

Регион

Ухапшен Веселин Баровић

Полиција је од њега, током претреса на локацијама које користи у три града, одузела два пиштоља, муницију и оквир са муницијом за аутоматско оружје.

Баровић је ухапшен због сумње да је починио кривично дјело утаја пореза и неовлаштено држање оружја и експлозивних материја.

По захтјеву Основног државног тужилаштва у Подгорици истрага за утају пореза биће спроведена у редовном поступку.

Веселин Баровић

Црна Гора

