Веселин Баровић пуштен да се брани са слободе

Извор:
Агенције
13.02.2026
14:47
Коментари:0
Црногорски бизнисмен Веселин Баровић /73/, који је ухапшен због сумње да је утајио порез већи од 300.000 евра, пуштен је да се брани са слободе након што је данас саслушан у Основном државном тужилаштву у Подгорици.
Баровић је ухапшен синоћ због сумње да није пријавио разлику између куповне и продајне цијене након што је свој удио у једном подгоричком предузећу продао за већи износ него за који је купљен.
Регион
Ухапшен Веселин Баровић
Полиција је од њега, током претреса на локацијама које користи у три града, одузела два пиштоља, муницију и оквир са муницијом за аутоматско оружје.
Баровић је ухапшен због сумње да је починио кривично дјело утаја пореза и неовлаштено држање оружја и експлозивних материја.
По захтјеву Основног државног тужилаштва у Подгорици истрага за утају пореза биће спроведена у редовном поступку.
Најновије
Најчитаније
17
54
17
42
17
36
17
25
17
24
Тренутно на програму