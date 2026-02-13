Забрањено размножавање паса и мачака до 2030: Строге казне за прекршаје

Извор:
Танјуг
13.02.2026
07:16
Коментари:0
Власници паса и мачака у Подгорици до 2030. године неће моћи да размножавају своје љубимце, а након тога, некомерцијално размножавање биће дозвољено једном у току њиховог живота, уз обавезу власника да то пријави.
Комерцијално размножавање дозвољено је само уколико власник има рјешење о регистрацији одгајивачнице.
То је, поред осталог, предвиђено новом одлуком о држању љубимаца на територији Главног града Црне Горе, која је на снагу ступила почетком године.
Занимљивости
Зашто мачке "полуде" након обављене велике нужде?
Нова одлука донијета је петнаест година од како је Подгорица први пут на локалном нивоу прописала услове и начин држања кућних љубимаца и поступања са напуштеним и изгубљеним љубимцима.
"Ова реформа представља важан искорак ка успостављању модернијег, детаљнијег и јаснијег правног оквира којим се ближе регулишу права и обавезе власника кућних љубимаца, надлежних органа и привредних друштава, као и заштита грађана, животиња и животне средине у овој општини", казали су из Удружења за заштиту животиња Корина.
Занимљивости
Зашто мачке нису привржене као пси?
Забрана размножавања паса и мачака највећа је промјена коју нова одлука доноси. Уз то, указују из Корине, одлука предвиђа и обавезну трајну (хируршку) стерилизацију, односно кастрацију за све напуштене кућне љубимце на подручју Главног града. Уколико се деси неконтролисано размножавање, власник је, како је предвиђено, дужан да збрине новорођене љубимце или да сноси стварне трошкове који настану у склоништу за напуштене животиње.
Одлуком је, између осталог, забрањено трајно и самостално држање кућног љубимца на адреси различитој од пребивалишта или боравишта држаоца, осим ако је у питању радни пас, који чува одређени објекат или имовину – под условом да је обезбијеђен свакодневни надзор власника.
За кршење ове градске одлуке предвиђене су новчане казне од 50 па до 5.000 евра, пренијели су подгорички медији.
Занимљивости
1 д0
Хроника
1 седм0
Свијет
3 седм0
Занимљивости
3 седм0
Најновије
Најчитаније
13
00
12
57
12
53
12
50
12
37
Тренутно на програму