Будимпешта у приправности због могућег активирања терористичких ћелија

Извор:

СРНА

05.03.2026

13:19

Коментари:

0
Фото: Oscar M/Pexels

Мађарска је увела мјере предострожности због могућности активирања терористичких ћелија у Западној Европи, изјавио је мађарски премијер Виктор Орбан.

- Након почетка рата, у који је умијешан Иран, могуће је да ће се активирати терористичке ћелије у Западној Европи. То директно утиче на безбједност Мађарске, због чега смо увели мјере предострожности - рекао је Орбан у видео-поруци на Иксу.

Он је саопштио да је сазвао челнике антитерористичких организација и да је подигао ниво узбуне у држави.

- Дан смо почели састанком Комитета за борбу против тероризма, зато што рат на Блиском истоку директно утиче на безбједоносну ситуацију у Мађарској. Сазвао сам руководиоце организација за борбу против тероризма и наложио да подигну ниво спремности - навео је Орбан.

Он је истакао да је Комитет дошао до сазнања да су се, током масовних миграција са Блиског истока у Западну Европу, блискоисточне терористичке организације умрежиле и ојачале.

- Очекујем да ће се те организације и њихове ћелије у Европи активирати - упозорио је Орбан.

Он је потврдио да је Мађарска у тој ситуацији, ипак, безбједна.

- Уколико до тога дође, мир и безбједност у Мађарској ће бити очувани - нагласио је Орбан.

Он је додао да је то разлог за појачане провјере страних лица која улазе у Мађарску.

Мађарска

Виктор Орбан

Коментари (0)
