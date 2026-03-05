Будимпешта у приправности због могућег активирања терористичких ћелија

Извор:
Мађарска је увела мјере предострожности због могућности активирања терористичких ћелија у Западној Европи, изјавио је мађарски премијер Виктор Орбан.
- Након почетка рата, у који је умијешан Иран, могуће је да ће се активирати терористичке ћелије у Западној Европи. То директно утиче на безбједност Мађарске, због чега смо увели мјере предострожности - рекао је Орбан у видео-поруци на Иксу.
Он је саопштио да је сазвао челнике антитерористичких организација и да је подигао ниво узбуне у држави.
- Дан смо почели састанком Комитета за борбу против тероризма, зато што рат на Блиском истоку директно утиче на безбједоносну ситуацију у Мађарској. Сазвао сам руководиоце организација за борбу против тероризма и наложио да подигну ниво спремности - навео је Орбан.
Он је истакао да је Комитет дошао до сазнања да су се, током масовних миграција са Блиског истока у Западну Европу, блискоисточне терористичке организације умрежиле и ојачале.
- Очекујем да ће се те организације и њихове ћелије у Европи активирати - упозорио је Орбан.
Hungary on alert❗️— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 5, 2026
In the wake of the war involving Iran, terrorist cells in Western Europe may be activated. This directly affects Hungary’s security, which is why we have introduced precautionary measures.
We will protect the security of Hungary and the Hungarian people! pic.twitter.com/2x0TQOTh8P
Он је потврдио да је Мађарска у тој ситуацији, ипак, безбједна.
- Уколико до тога дође, мир и безбједност у Мађарској ће бити очувани - нагласио је Орбан.
Он је додао да је то разлог за појачане провјере страних лица која улазе у Мађарску.
